Başbakan Davutoğlu'ndan Demirtaş'a tepki!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarında nasıl bir provokatif dil kullandığını herkes biliyor. Son dönemlerde halkı isyana teşvik ettiğini, 'silahlanın ve ayaklanın' diye çağrı yaptığını da herkes biliyor. Şimdi de yine Sur'da Diyarbakır'da provokatif açıklamalarına devam ediyor. Allah aşkına bunların ağzından hiç 'Silahları bırakın biz burada Ankara'da siyaset yapıyoruz. Elinize silah alıp niye bizim siyasetimizi lekeliyorsunuz?' dediklerini duydunuz mu? Günlerdir Sur'da çağrı yapılıyor. Bunların meselesi ülkede huzur olması değil aksine teröristlerle iş birliği yaparak Türkiye'yi kaosa sürüklemek. İzin vermeyiz" dedi.