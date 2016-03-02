Başbakan Davutoğlu Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu İle Ortak Açıklamada Bulunuyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Davutoğlu Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu İle Ortak Açıklamada Bulunuyor başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Davutoğlu Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu İle Ortak Açıklamada Bulunuyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Davutoğlu Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu İle Ortak Açıklamada Bulunuyor.