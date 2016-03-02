Başbakan Davutoğlu İle Kktc Başkanı Kalyoncu Ortak Basın Toplantısında Konuşuyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Başbakan Davutoğlu İle Kktc Başkanı Kalyoncu Ortak Basın Toplantısında Konuşuyor