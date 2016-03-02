Başbakan Davutoğlu Hdp Eş Bşk. Demirtaş'ın Sur'a Yürüme Çağırısını Değerlendiriyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



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Başbakan Davutoğlu Hdp Eş Bşk. Demirtaş'ın Sur'a Yürüme Çağırısını Değerlendiriyor.