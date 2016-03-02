Başbakan Davutoğlu: '(Dündar ve Gül'ün tutuklandığı dava) İşin esas

Başbakan Davutoğlu: ''(Dündar ve Gül''ün tutuklandığı dava) İşin esasına gidildiğinde Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve halkına yönelik açık bir casusluk faaliyeti söz konusudur. Olayların gerçeğini saptırma faaliyeti söz konusudur. Milli duruşa sahip, insani hassasiyete sahip herkesin bir kere bunun farkında olması lazım.''