Başbakan Davutoğlu: '(CHP'nin Anayasa Komisyonuna dönme şartı) Uzl

Başbakan Davutoğlu: ''(CHP''nin Anayasa Komisyonuna dönme şartı) Uzlaşı dediğiniz zaten karşı tarafa bir şey dikte etmeden konuşmaya hazır olmak demektir. Eğer siz ''benim pozisyonum şudur, bunun dışında da bir şey düşünmem'' dediğiniz anda komisyonun uzlaşma komisyonu olma niteliğini anlamamışsınız demektir. Bizim tercihimiz başkanlık sistemi, siz parlamenter sistemi tercih ediyorsanız modelinizi getirin. Hiçbir ön şart koymayalım oturup bunları konuşalım. Önemli olan bir anayasanın ruhudur, insan hak ve özgürlükleridir, güçler ayrılığı prensibidir, demokratik hukuk devleti kurallarıdır. Anayasanın ruhunda anlaşırsak, iskeletinin ne olacağını da halka sorarız. Yani sistemin ne olacağı konusunu gerektiğinde halka sorarız.''