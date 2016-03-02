Başbakan Davutoğlu: '(AYM'nin Dündar ve Gül hakkındaki kararı) Herke

Başbakan Davutoğlu: ''(AYM''nin Dündar ve Gül hakkındaki kararı) Herkesin bu kararlarla ilgili görüş belirtme ve gerektiğinde eleştirme hakkı da söz konusudur. Nasıl siyasiler eleştiriden azade değilse, aynı şekilde bütün kurumlar da aldıkları kararlar doğrultusunda eleştiriye tabi tutulabilirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadelerini bu bağlamda değerlendirmek gerekir.''