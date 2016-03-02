Başbakan Davutoğlu, Anayasa Mahkemesinin Dündar ve Gül'le ilgili 'ha

Başbakan Davutoğlu, Anayasa Mahkemesinin Dündar ve Gül''le ilgili ''hak ihlali'' kararına ilişkin, yargı süreçleri tamamlanmadan Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağını belirterek, ''O dava sürerken, bu davanın esasından koparılıp bir basın özgürlüğü davası olarak yansıtılması, sürmekte olan bir davaya açık bir müdahaledir'' dedi.