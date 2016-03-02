Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Sokağa Çıkma Çağrısını Değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Chp Des başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans Gün Ortası adlı programdan alınmıştır.



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Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Sokağa Çıkma Çağrısını Değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Chp Des başlığıyla verilen haber, A Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Sokağa Çıkma Çağrısını Değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Chp Des başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Sokağa Çıkma Çağrısını Değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Chp Desteğine Tepki Gösterdi