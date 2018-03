Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Tepki Gösterdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans Gün Sonu adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Tepki Gösterdi başlığıyla verilen haber, A Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Tepki Gösterdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Davutoğlu Açıklama Yaptı. Anayasa Mahkemesinin Can Dündar Ve Erdem Gül Kararına Tepki Gösterdi