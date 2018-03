Başbakan’dan tezkere eleştirilerine cevap

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TBMM'de kabul edilen sınır ötesi tezkereyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



''(Efendim bu tezkere niye gelmiş, savaş olur mu olmaz mı?) Sen orayı geç. Sen her an gerekirse savaş edecek gibi hazır olmak zorundasın. Eğer sen buna hazır değilsen, zaten devlet değilsin, sen buna hazır değilsen zaten millet olamazsın. Onun için atalarımız ne demiş: 'Hazır ol cenge sulh-u salah istersen' demiş. Sen buna hazır halde olacaksın. Gerekirse, böyle bir şey olursa, bir zulme uğrarsan, gereğini de yapacaksın. İşte bak misliyle mukabele ediyoruz.''



''Bizi adeta bu işlerden de kaçar noktaya kimse sokmasın'' diyen Erdoğan, ''(Bir savaş başlarsa ne olacak, şu olur mu, bu olur mu?) Kardeşim sen buna hazır ol. Tezkeren elinde dursun, bulunsun. Eğer gerekirse, gerektiğinde, gereği yapılır. Biz orada kalkıp da sayın Kılıçdaroğlu'nun veya diğerlerinin keyfini mi bekleyeceğiz? Ona mı gidip soracağız'' ifadelerini kullandı.



Başbakan Erdoğan, ''Temennimiz Esed yönetimi, aklını başına alır, hem Türkiye'ye hem de kendi halkına yönelik saldırgan tutumundan vazgeçer. Suriye halkının canını, namusunu, haklarını koruma mücadelesi başarıya ulaşana kadar, Türkiye olarak biz Suriyeli kardeşlerimizin, her türlü insani desteği vermek suretiyle, yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye, bu sorunun üstesinden gelecek, hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyecek imkana da, kararlılığa da sahiptir'' şeklinde konuştu.



İSKİ'nin rahle-i tedrisinden geçmen lazım

Erdoğan, bir kavanoza konulmuş çamurlu suyu göstererek, ''Ayamama Deresi'nde normalde akan su buydu. Medya zumlar mısın ne yaparsan yap, bunu ana muhalefetin görmesi lazım. Çünkü kim çevreci, kim çevreci değil bunu görmemiz lazım. Şurada da gördüğünüz atık su arıtma tesislerinin kahir ekseriyeti, bizim iktidarımıza aittir, yerel yönetimlere. Çünkü belediyecilik bizim işimiz'' dedi.

650 milyon dolar yatırım bedeli

Başbakan Erdoğan, dereleri ıslah ederek, atıksu arıtma tesisleri kurarak, İstanbul'un yeni Haliç felaketleriyle karşılaşmasının önüne geçtiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



''Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, bölgedeki çevre koruma projelerimizin sadece bir bölümü, bir ayağı. Önümüzdeki yıl 30 yeni arıtma tesisini daha devreye alarak, toplam arıtma tesisi sayısını 71'e yükseltiyoruz. Böylece, İstanbul'un atıksuyunun yüzde 100'ünü arıtma hedefimize ulaşmış olacağız.''