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Başbakan:CHP, PKK'yı direnişçi ilan etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti’nin İl Başkanları Toplantısı’nda terör örgütü ve son saldırılar hakkında konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu.

09 Eylül 2012 Pazar 18:57
Başbakan:CHP, PKK'yı direnişçi ilan etti

 

Gerek dağın, gerekse meclisteki uzantısının onurlu bir duruşu yok. Bunlar onursuzdur.

- Kalkacaksın teröristlerle kucaklaşacaksın, onlarla sarmaş dolaş olacaksın, sonra diyeceksin "e bir merhaba dedik."

- Terör örgütünün uzantıları için parlamento olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü parlamento yol geçen hanı değildir.

- Terörün enstrümanlarını tek tek elinden alıyoruz.

- Kimin teröre destek verdiğini milletim çok iyi görüyor. Millet, en iyi hakemdir.

- Diyorum ki, ey CHP, ey MHP. Sivas'ın ötesine geçin. Halkla bütünleşin. Bu işi sadece AK Parti'ye bırakmayın. Ama yapamıyorlar.

- CHP genel başkanı diyor ki, biz teröre ortak bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ama gelmiyorlar. Katılmıyorlar.

- CHP, terörle mücadele diye 10 maddelik öneri getirdiğini söyledi. Getirdikleri öneri falan değildi; tespitti.

- Biz hep dedik ki, terörle aranıza bir mesafe koyun. Sorunun değil, çözümün bir parçası olun. Bu siyasi parti, terör örgütünün güdümünde hareket etmeyi tercih etti. Bu parti, isminin aksine, barış için çalışan değil, barışı sabote eden parti haline geldi. Silahların gölgesinden çıkamadı. Silahlı efendilerinin hizmetlerinden çıkamadı. Silahlı efendilerinizin hizmetinden çıkamayacaksanız, hiç kusura bakmayın, istediğiniz yere kadar yolunuz var.

- Biz tehditler karşısında doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz.

Bunların barış anlayışı tehdit etmek

- Eğer güneydoğu, eğer doğu bir hizmet aldıysa, AK Parti iktidarıyla almıştır. Sadece eğitimde, sağlıkta, tarımda, ulaşımda değil, haberleşmede değil, bütün kültürel alanda ret politikaları bizim iktidarımızda ortadan kalmıştır. Asimilasyon, inkar politikaları bizimle ortadan kalkmıştır.

- AK Parti'nin Kürt kardeşlerimle bir sorunu yok ki. Onların Kürtler'le sorunları var. Kendisine tabi olmayan Kürtler'i kaçırıyorlar işte.

- AK Parti olarak Yüksekova teşkilatımızı tahrip gücü yüksek bombayla bombaladılar. Koca binayı adeta yıktılar. Aynı şeyi Hakkari'de yaptılar. Orada AK Parti yer kiralamak istiyor. Bakıyorsunuz, birinin kiraya vereceklerini duyuyorlar, hemen tehdit ediyorlar. Ya sizin barış anlayışınız bu.

- Er veya geç, bu ülkede hak kazanacak, halk kazanacaktır. Hiç şüpheniz olmasın

Kılıçdaroğlu PKK'yı direnişçi ilan etti, yazıklar olsun sana!

- Kılıçdaroğlu Afrika'daki Enternasyonel toplantısına katıldı. Orada 32 başkan yardımcısından biri oldu. Kongre kaç kişiden oluşuyor biliyor musunuz? 161 üyesi var. Burada 32 başkan yardımcısından biri oldu. Tebrik ediyoruz.

- Sosyalist Enternasyonel, Esed'in uyguladığı şiddeti kınadı. Kılıçdaroğlu, bizdeki terörü başka ülkelerdeki direnişle aynı kefeye koyan bir bildiriye imza attı. Yazıklar olsun sana! Böyle bir şeye nasıl imza atarsın sen.

- Bu bildiri ve altındaki CHP genel başkanının imzası, iki yüzlülüğün bir kanıtı olarak tarihe geçti.

- Suriye'deki zulmü, Filistin'deki direnişle aynı kefeye koymak, çok büyük bir basiretsizliktir.

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