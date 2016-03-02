Başbakan Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaşın Sözlerini Eleştirdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haber Ajandası adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaşın Sözlerini Eleştirdi başlığıyla verilen haber, Trt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaşın Sözlerini Eleştirdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaşın Sözlerini Eleştirdi