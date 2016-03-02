Başbakan Ahmet Davutoğlu İle Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu Basın Tolantısı Düzenliyor. Aym'nin Gül Ve Dündar Kararı, Mit başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ülke Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Ahmet Davutoğlu İle Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu Basın Tolantısı Düzenliyor. Aym'nin Gül Ve Dündar Kararı, Mit başlığıyla verilen haber, Ülke Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu İle Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu Basın Tolantısı Düzenliyor. Aym'nin Gül Ve Dündar Kararı, Mit başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Ahmet Davutoğlu İle Kktc Başbakanı Ömer Kalyoncu Basın Tolantısı Düzenliyor. Aym'nin Gül Ve Dündar Kararı, Mit