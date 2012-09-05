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Barda silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, iki kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 13:50
Barda silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde A.U. ve R.U. adlı kardeşler, darp edildikleri meyhaneye silahlı baskın düzenledi. 2 kişiyi öldürüp 9 kişiyi yaralayan, içeridekileri de 1.5 saat rehin alan kardeşler, yakınlarının iknasıyla teslim oldu.

Olay bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Doktor Ali Eren Caddesi üzerinde bulunan, işletmeciliğini Bayram ile Tuncay Yıldırım kardeşlerin yaptığı meyhanede meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma sonucu A.U. (40) ve R.U. (28) kardeşler ile meyhane çalışanları arasında arbede yaşandı. Darp edilen 2 kardeş, "10 dakika sonra geri döneceğiz" diyerek meyhaneden ayrıldı.

SİLAHLARLA DÖNDÜLER

Aynı meyhaneye yarım saat sonra otomatik av tüfeği ve bir tabancayla giren A.U. ve R.U. kardeşler, etrafa ateş açtı. Açılan ateşte meyhanedeki müşterilerden 50 yaşındaki Önder Karaaslan ile Mustafa Türk hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

1.5 SAAT REHİN ALDILAR

2 kardeş, daha sonra meyhane içerisindeki müşterileri ve personeli rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, teslim olmaları konusunda kardeşleri iknaya çalıştı. 2 kardeş, olay yerine gelen ailelerinin iknasıyla yaklaşık 1.5 saat sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan 2 kardeş Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerindeki bir av tüfeği ile tabancaya ise el konuldu.

Bu sırada hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti. Çoğunluğu personel yaralılardan durumu ağır olanlar Isparta'daki Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, geri kalanlar ise Dinar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SÜRÜNEREK KAÇMIŞLAR

Görgü tanıkları meyhane içerisinden defalarca silah sesi geldiğini, bazı müşterilerin de yerde sürünerek kaçmayı başardığını belirtti. Halen gözaltında tutulan A.U. ve R.U. kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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