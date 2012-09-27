Barda dehşet anı!

Tartıştığı garsonu bacağından vuran saldırgan, bar çalışanları tarafından feci şekilde dövüldü.

Yaşanan kavga barın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içerideki tartışmanın kapı önüne taştığı görülüyor. Bar önünde iki grubun tartışması daha sonra kavgaya dönüşüyor. Çıkan kavgada müşterilerden biri belinden çıkardığı tabanca ile garson Fethi Erçin'e ateş ediyor. Bacağından yaralanan garson sekerek barın içine doğru kaçıyor. Diğer çalışanlar ise Serkan Özkulakoğlu'na saldırarak elindeki silahını almaya çalışıyor. Özkulakoğlu dakikalarca etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Sopalarla da eline vurulan Özkulakoğlu yere yatırılıyor. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın elindeki silah alınıyor. Yerde kalan Özkulakoğlu dakikalarca dövülüyor. Özkulakoğlu kanlar içinde yerde kalırken arkadaşları kayıplara karışıyor.

DHA