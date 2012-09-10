Barça’ya olay forma!

İspanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Barcelona'nın yeni sezonda giyeceği forma bu ülkede büyük tartışma yaşanmasına neden olacak gibi gözüküyor. Sport gazetesi dün yayınladığı özel haberinde Barça'nın gelecek sezon Katalan bayrağının renklerini taşıyan sarı-kırmızı çubuklu formayı giyeceğini duyurdu. Haberde bordo-mavililerin 113 yıllık kulüp tarihinde ilk kez böyle bir formayla sahaya çıkacakları bildirildi. Barcelona'nın eski başkanı Joan Laporta döneminde formalara Katalan bayrağının renklerinin eklenmesi büyük polemik konusu olmuştu. İspanya'da daha önce Athletic Bilbao, Valencia, Malaga, Levante gibi takımlar bulundukları özerk bölgenin bayrak renkleri şeklinde forma giymişlerdi.