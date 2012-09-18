Banvit Turnuvası’nfa program belli oldu

Banvit Genel Menajeri Turgay Çataloluk, 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvanın bu yıl 7'ncisinin yapılacağını söyledi.
Uluslararası turnuvanın yıllar içinde geldiği noktadan büyük mutluluk duyduklarını belirten Çataloluk, ''Bu yıl 4 takımla tertiplediğimiz turnuvamızın katılımcıları Galatasaray Medical Park, Virtus Bologna ve Lokomotiv Kuban, çok kaliteli ekipler. Dolayısıyla turnuvanın da basketbol seviyesi ve mücadele olarak üst düzeyde gerçekleşeceğini ve tüm basketbolseverleri memnun edeceğini düşünüyorum. Turnuvaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, katılımcı takımlara başarılar diliyorum'' diye konuştu.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvanın programı ise şöyle:
20 Eylül
14:45 Galatasaray MP - Virtus Bologna
17:00 Banvit BK - Lokomotiv Kuban
21 Eylül
17:45 Lokomotiv Kuban - Galatasaray MP
20:00 Banvit BK - Virtus Bologna
22 Eylül
13:00 Banvit BK - Galatasaray MP
15:15 Virtus Bologna - Lokomotiv Kuban