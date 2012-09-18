Banvit Turnuvası’nda program belli oldu

Banvit Genel Menajeri Turgay Çataloluk, 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvanın bu yıl 7'ncisinin yapılacağını söyledi.





Uluslararası turnuvanın yıllar içinde geldiği noktadan büyük mutluluk duyduklarını belirten Çataloluk, ''Bu yıl 4 takımla tertiplediğimiz turnuvamızın katılımcıları Galatasaray Medical Park, Virtus Bologna ve Lokomotiv Kuban, çok kaliteli ekipler. Dolayısıyla turnuvanın da basketbol seviyesi ve mücadele olarak üst düzeyde gerçekleşeceğini ve tüm basketbolseverleri memnun edeceğini düşünüyorum. Turnuvaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, katılımcı takımlara başarılar diliyorum'' diye konuştu.





Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvanın programı ise şöyle:





20 Eylül





14:45 Galatasaray MP - Virtus Bologna





17:00 Banvit BK - Lokomotiv Kuban





21 Eylül





17:45 Lokomotiv Kuban - Galatasaray MP





20:00 Banvit BK - Virtus Bologna





22 Eylül





13:00 Banvit BK - Galatasaray MP





15:15 Virtus Bologna - Lokomotiv Kuban



