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Banvit son nefeste

Beşiktaş'ı son saniyelerde bulduğu sayılarla mağlup eden Banvit, 5. Uluslararası Rixos Cup'ta finale adını yazdıran ilk takım oldu.

15 Eylül 2012 Cumartesi 17:00
Banvit son nefeste
5. Uluslararası Rixos Cup Basketbol Turnuvası'nın yarı final ilk maçında Banvit, Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş'ı, maçın bitimine 10 saniye kala attığı serbest atışlarla 80-81 yenerek finale çıktı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları, iki takımın da iyi savunması nedeniyle skor üretmekte zorlanması ile geçti. İlk periyot Beşiktaş'ın Banvit karşısında 3 sayı farkla (19-16) üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Beşiktaş, Tutku Açık'ın hücumda etkili oyunuyla aradaki farkı korumayı başardı. Beşiktaş'tan Murat Can Güler'in son saniyede attığı üçlük, süre dolduğu gerekçesiyle iptal edilince Beşiktaş devreye 40-34 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte daha istekli bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, Banvit karşısında periyotu 63-53'lük skorla önde kapattı.

Beşiktaş'ın, son periyotun 5. dakikasına kadar ataklarından eli boş dönmesini iyi değerlendiren Banvit, özellikle İzzet Türkyılmaz ve Serkan Erdoğan'ın üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmaya başladı (70-66). Karşılaşmanın son 10 saniyesine önde giren Beşiktaş, Banvitli Samuel Mejia'nın serbest atışları sayıya çevirmesi sonucu 1 sayı farkla (80-81) geriye düştü. Maçın bitimine 5 saniye kala Beşiktaş'tan Curtis Jerrels'in atışı başarısız olunca, Banvit maçı 80-81 kazanarak finale yükselmeye hak kazandı.
Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ersan Ergüler, Ogün Cılız

Beşiktaş: Murat Can Güler 3, Kartal Özmızrak 1, Emir Koç, Sebahattin Can Göndür, Tutku Açık 18, Gasper Vidmar 5, Ahmet İlker Tunalı, Patrick Christopher 18, Barış Hersek 4, Serkan Özver, Cevher Özer 19, Curtis Jerrels 12

Banvit: Serkan Erdoğan 13, Samuel Mejia 15, Erkan Veyseloğlu 11, Tufan Önen, Şafak Edge 5, İzzet Türkyılmaz 5, Keith Simmons 7, Vladimir Stimac 16, Erol Can Çinko 2, Kenan Bajramovic 7, Dusan Cantekin

1. Periyot: 19-16

Devre: 40-34

3. Periyot: 63-53
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