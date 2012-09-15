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Banvit’in rakibi Anadolu Efes

5. Uluslararası Rixos Cup Basketbol Turnuvası'nın yarı final ikinci maçında Galatasaray Medical Park'ı 71-73 yenen Anadolu Efes, finalde Banvit'in rakibi oldu.

15 Eylül 2012 Cumartesi 19:05
Banvit’in rakibi Anadolu Efes
5. Uluslararası Rixos Cup Basketbol Turnuvası'nın yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park'ı 71-73 yenerek finale yükseldi.

Maça iyi başlayan Galatasaray Medikal Park, maçın ilk 6 dakikasında 6-0'lık seri yakaladı. Daha sonra toparlanan Anadolu Efes, öne geçmeyi başardı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotu, Anadolu Efes 16-19 üstün kapattı.

İkinci periyota da iyi başlayan Anadolu Efes, farkı 10'a kadar yükseltti. Galatasaray Medical Park'ın farkı azaltma çabalarına rağmen Anadolu Efes ilk yarıyı 35-45 önde tamamlamayı başardı.

Maçın üçüncü periyotunda da sayı üretmekte zorluk çeken Sarı-Kırmızılılar, periyotun son 3 dakikasına 7 sayı farkla yenik girdi. Son periyota 56-62 Lacivert-Beyazlılar'ın üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte Jamont Gordon ve David Hawkins'in üçlükleriyle son 2 dakikada farkı 4 sayıya (67-71) indiren Galatasaray Medical Park fırsatları değerlendiremeyince Anadolu Efes, karşılaşmadan 71-73 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Galatasaray Medikal Park ile Beşiktaş arasında saat 15.45'te üçüncülük, Anadolu Efes ile Banvit arasında da saat 18.00'de final maçları yapılacak.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Özlem Yalman, Turgut Işık, Ergin Sarı

Galatasaray Medical Park: Jamont Gordon 11, Göksenin Köksal 7, Can Korkmaz, Engin Atsür, Sertaç Şanlı, Cenk Akyol 4, Furkan Aldemir 2, N'Dong Boniface 14, Milan Macvan 5, Ender Arslan 2, David Hawkins 22, Ermin Lamond Dudley 4

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Fordan Robert Farmar 17, Sasha Vujacic 25, Birkan Batuk 5, Ramazan Tekin, Kerem Tunçeri 3, Estaeban Batista 4, Cedi Osman, Jamon Lucas 2, Ermal Kurtoğlu 10, Gökhan Şirin, Stanko Barac 7

1. Periyot: 16-19

Devre: 35-45

3. Periyot: 56-62
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