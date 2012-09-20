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Banvit, Bologna’yı devirdi

Banvit, Bandırma'da düzenlenen turnuvada İtalya'nın Virtus Bologna takımını 79-77 yendi.

20 Eylül 2012 Perşembe 19:40
Banvit, Bologna’yı devirdi
Bandırma'da, Banvit'in ev sahipliğinde düzenlenen 7. Banvit-TÜBAD Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Banvit, İtalya'nın Virtus Bologna takımını 79-77 yendi.

Karşılaşmaya sayıyla başlayan İtalyan ekibine, Lucas, Stimac ve Mejia ile karşılık veren Banvit, 5. dakikayı 11-10 önde geçti. 8. dakikada, konuk ekip 16-16 ile eşitliği yakalasa da İzzet'in üçlük basketiyle ilk periyot Banvit'in 19-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Pota altında başarılı olan Banvit, 14. dakikayı 25-21 önde geçerken, son üç dakikada Virtus Bologna etkili oldu. Üst üste sayılar bulan İtalyan ekibi, son dakikaya girilirken skoru kendi lehine çevirmeyi başardı ve devreyi de 36-35 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Banvit, iyi oyunuyla son dakikaya 61-59 üstün girdi. Ev sahibi ekip, bu periyottan 62-61 önde ayrıldı.

Son periyot, oldukça çekişmeli geçti. Virtus Bologna, Smith'in basketleriyle 32. dakikada 65-62 üstünlüğü yakaladı. Bandırma ekibi ise Simmons ile pota altında sayı buldu. Son beş dakikaya İtalyan ekibi, 69-66 önde girse de Stimac, Simmons ve Lucas ile son iki dakikaya girerken 7 sayılık bir seri yakalayan Banvit, 77-74 öne geçti. Sonrasında karşılıklı basketlerle geçen maçta Banvit, turnuvanın ilk maçında sahadan 79-77 galip ayrıldı.
 
Banvit: 79 - Virtus Bologna: 77

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Serkan Sert, Orkun Yurtdaş, Halit Can Cihan,

Banvit: Serkan 4, Mejia 2, Lucas 14, İzzet 11, Stimac 14, Erkan 3, Şafak 2, Simmons 14, Tufan 1, Bajramovic 6, Erol Can Çinko 8

Virtus Bologna: Imbro 3, Gigli 10, Minard 11, Smith 26, Hasbrouck 9, Gaddefors 1, Morascihini 8, Rocca 9, Landi 

1. periyot:  19-16

Devre: 35-36 

3. periyot: 62-61
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