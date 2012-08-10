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Bankaların yeni saçmalığı!

Banka çalışanının size uzattığı formu doldurmadan önce iki kere düşünün.

10 Ağustos 2012 Cuma 14:45
Bankaların yeni saçmalığı!

Kendilerine uzatılan formu doldurup neye imza attıklarının farkına varmayan birçok tüketici bankaların çıkarttığı ağır faturalar ile karşı karşıya kalınca bankaları şikayet yağmuruna tuttu.

İş yerinize gelen ya da bankaya başka bir işlem için görüşmeye gittiğiniz banka çalışanı bin bir dil dökerek size form doldurmaya ikna etti ise size kötü haberimiz var.

Şikayet Portalı Şikayetvar’a gelen şikayetlere göre, tüketiciler bankaların yine oyununa geldi. Bankaya ait herhangi bir formu dolduran birçok tüketici bankaların çıkardığı ağır faturayı cep telefonuna gelen mesajla öğrenince gözlerine inanamadı.

İşte bazı tüketici şikaylerinden örnekler;

Forum Doldurdu Bankaya 214 TL Borçlandı!
"İşyerimize gelen banka görevlisi tarafından neredeyse bıktıracak ısrarları sonucu talep formu doldurdum. Daha sonra doldurduğum formun kredi kartı başvurusu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kredi kartını gelen kuryeden almadım. Defalarca gönderdiler banka ile iletişime de geçtim kart istemediğimi söyledim. Bana ‘Adresinize gönderdiğimiz kartı kabul etmeyin iptal olur’ dediler. Kartı her defasında iade ettim, hiçbir şekilde imzalamadım geri yolladım. Cep telefonuma 214. 29 TL borcum olduğunu mesajı geldi.  Bu nasıl bankacılıktır? Almadığım kullanmadığım karta nasıl borç gelir?"

Banka Çalışanlarının Tüketiciye Oyunu
"Kendi isteğimle almadığım kredi kartına banka borç çıkardı. Maaş kartı çıkarmak için imzalattıkları sözleşmede kredi kartı başvuru formunu da doldurtmuşlar. İstemiyorum dediğim halde banka görevlileri ‘siz imzalayın sonra kapattırırsınız’ dediler. Şimdi de kullanmadığım kredi kartına borç gönderdiler."

Form İçinde Form!
"Annemin yaptığı kredi başvurusunda onay için alınan imzalarda kredi kartı başvuru formunun da imzalanması gerektiği söylenip annemin isteği dışında kredi kartı başvurusu alınmıştır. Annem banka çalışanının uzattığı formu zorunlu sanıp doldurmuş. Gelen kart hiç kullanıma açılmamıştır. Fakat karta ait 44.47 TL borç ekstresi gönderilmiştir. Siz siz olun bankada size uzatılan hiçbir formu doldurmayın."

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