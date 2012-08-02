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Bankaların 3 kuruşluk oyunu!

Bankadaki hesabınızı yıllar önce kapattırdıysanız size kötü haberimiz var.

02 Ağustos 2012 Perşembe 15:05
Bankaların 3 kuruşluk oyunu!

Bankalarla henüz hesabınız kapanmadı. Bankaya borcunuzu bir kuruş dahi eksik ödemeyin. Tüketicilerin son dönemlerde başı bankalara kalan 3 kuruşluk borçlar nedeni ile dertte. Bir kuruşluk borç için icra takibine alınan da var bir kuruşluk borcu kat kat fazlasıyla ödeyen de.

Bankaya borcunuzu kuruşu kuruşuna ödediğinizden emin olun. Bankalar ile tüketicilerinin yolları üç kuruşluk borçlar nedeni ile mahkemelerde kesişiyor. Şikayet Portalı Şikayetvar’a gelen şikayetlere göre bankalarla hesabını kapattığını düşünen yüzlerce tüketici hesabında kalan kuruşlar nedeni ile mahkemelik oluyor. Bankalar tüketicinin borcunu katlanıp yüksek meblağlara ulaştığında haberdar ediyor. Çoğu banka ise hesabı kuruşu kuruşuna kapatmayarak borçlu çıkartıyor. Tüketici ise çileden çıkıyor.


“Bankadan almış olduğum kredi kartımın tüm borçlarını ödediğim halde bankadan aylar sonra 0,80 kuruş için yasal takibe alındığımı avukatın göndermiş olduğu yazı ile öğrendim. Daha sonra bu borcuda ödedim Başka bir bankadan kredi çekmeye gittiğimde ‘Gri kodda olduğumu ve kredi veremeyeceklerini’ söylediler. 3 kuruşluk borç için rezil oldum.”

3 YIL BORÇTAN HABERDAR EDİLMEDİ
“Çalıştığım iş yerinden dolayı maaşımı bankadan alıyordum. Bankanın bana tahsis etmiş olduğu birde avans hesabım vardı. Avans hesabımdan kullandığım nakit maaşım bankaya yattığında banka otomatik olarak tahsil ediyordu. Ben iş yerinden 2009 Ekim ayında iş yerinden ayrıldım. Bu arada bankaya benim çıkış param yatırıldı. Bankada gözüken 373.37 TL'lik borcumu bankaya kapatmaya gittiğimde bana 373 TL borcu kapattığın zaman hesabın sıfırlanıyor dediler bende bunun üzerine maaş kartımı bankaya iade ettim. Aradan 3 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen tarafıma herhangi bir bilgi verilmedi herhangi banka yetkilisi tarafından aranmadım. 2011 yılı Aralık ayında tarafıma mesaj geldi bankaya olan borcunuzu yatırmazsanız icra işlemleri başlayacak diye bende onun üzerine bankaya gittim. Geçmiş hesaptan 37 krş borcum olduğunu ödenmediği için bu borcun bu zaman kadar 269.24 TL olduğunu söyleyip benden bu miktarı tahsil ettiler. “

1 KURUŞ İÇİN HESABI KAPATMADILAR
Senelerdir kullanmadığım hesaba hesap işletim ücreti kesildi. Üstelik 2 senedir devamlı farklı şubelere giderek hesabımı kapatmak istedim her seferinde kapatamadılar. En son Trabzon Merkez şubede kapatabildiler.Fakat defalarca şubeye gitmek için bir sürü dolmuş parası verdim ve bankaya da işletim ücretini yatırdım. Kapatamama sebepleri de en son 0,01 kuruş daha ödemem gerekiyormuş toplamda 100 TL ödedim,verdiğim yol paraları da cabası.
 

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