Bankalardan 13 milyar liralık kâr

Bankacılık sektörünün Temmuz itibariyle net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12.1 artışla 13.4 milyar lira oldu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kesinleşmemiş geçici verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğü de Temmuz itibarıyla yüzde 10.8 artışla 1.28 trilyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2011 yıl sonuna göre ise yüzde 5.5'lik bir artış kaydetti.



Temmuz döneminde, büyük plasman kalemlerinden olan krediler, geçen yıl sonuna göre yüzde 8.8, Temmuz 2011'e göre de yüzde 18.3 artarak 742.8 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde brüt takipteki alacaklar 2011 sonuna göre yüzde 9.4 artarak 20.8 milyar lira oldu.





Temmuz 2012'den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlayan sermaye yeterliliği standart oranı da bu dönem itibarıyla yüzde 16.3 düzeyinde gerçekleşti.



Bu oran Basel I'e göre hesaplandığı son dönem olan Haziran 2012'de yüzde 16.5 seviyesindeydi.