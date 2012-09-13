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Bankalar 'sözleşme' ile vuruyor

Kredilerde 10 yıllık dosya masrafının iade edileceğine ilişkin kararların ardından bankalar mahkemeye ‘dosya masrafı alınır’ hükmünü içeren sözleşmeleri sunuyor.

13 Eylül 2012 Perşembe 10:15
Bankalar 'sözleşme' ile vuruyor

Yargıtayın ve tüketici mahkemelerinin, banka kredilerinde 10 yıllık dosya masrafının iade edileceğine ilişkin kararları, bankalar ile tüketicileri karşı karşıya getirdi. Örnek kararların ardından binlerce tüketici, dosya masraflarını geri almak için bankaları dava yağmuruna tutarken, bankalar da tüketicileri ‘sözleşmelerle’ vurmaya hazırlanıyor. Tüketicilerin dosya masraflarının iadesine ilişkin taleplerinin artması üzerine bankalar da adeta seferberlik ilan etti. Bu çerçevede tüketicilerden tahsil ettikleri dosya masraflarını iade etmek istemeyen bankalar, silah olarak sözleşmelerde yer alan ‘dosya masrafı alınır’ hükmünü kullanmaya hazırlanıyor. Bunun için birçok banka, kendi bünyesinde sözleşmelerle ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar doğrultusunda, sözleşmeler tek tek taranıyor ve ‘dosya masrafı alınır’ hükmünü içeren sözleşmeler mahkemeye sunulmak için hazırlanıyor. Söz konusu hüküm içermeyen sözleşmeler için ise ayrı bir savunma stratejisi geliştirilecek.

23 milyarlık ‘masraf’ topladılar

Banka yöneticileri, dosya masraflarının kredi sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda alındığını belirterek, sözleşmede ‘dosya masrafı alınır’ hükmü nedeniyle açılan davaların da bankaların lehine sonuçlanmasını beklediklerini söylediler. Bir kamu bankasının genel müdürü, kaybedilen davaların daha çok sözleşmesinde bu yönde hüküm bulunmayan kredilerde yaşandığını hatırlattı ve yeni kullandırılacak kredilerin sözleşmelerinde dosya masrafı alınacağına ilişkin hükümlerin daha fazla yer alacağını kaydetti. Genel müdür, 23 milyar liralık dosya masrafının geri ödenmesinin söz konusu olmayacağını da belirterek, bu yönde ortak bir strateji geliştirileceğini de kaydetti.

Öte yandan örnek kararların ardından, binlerce vatandaşın dosya masrafını geri almak için bankalara hücum ettiği ortaya çıktı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, sadece bir bankaya 10 binlere aşan dilekçe verildi. Yetkili, şube başına en az 100-150 dilekçenin verildiğini belirterek, toplam rakamın 100 bini aştığını tahmin ettiğini söyledi. (HÜSEYİN ÖZAY -STAR)

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