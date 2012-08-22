Bankalar maaşı müşteriye ödetti

Buna ek olarak 68 bin ilave personele yetecek para artıyor.



Tüketici Kanunu’nda yapılacak değişiklikle bankalarınmüşterilerinden aldığı hizmet geliri ve komisyonlara son verilmesi hedeflenirken, bankaların komisyon gelirlerini artırma konusunda etkili bir planı hayata geçirdiği ortaya çıktı.



Havale taksiyi solladı

Bugün'ün haberine göre, Türkiye’de bankalar 2003 yılında müşterilerinden elde ettiği ücret ve komisyon gelirleriyle personel giderlerinin sadece yüzde 66,56’sını karşılayabiliyorlardı.



Bankalar bu tarihten sonra ücret ve komisyon gelirlerini hızla artırma yoluna gitti. Banka şubelerinden içeriye adımını atan herkesten adeta para alınmaya başlandı.Havale ücretleri taksi ücretlerini solladı. Bankalar, hizmet bedellerine uyguladığı yüklü zamların getirisini kısa sürede topladı. 2004 yılında personel giderlerinin yüzde 85’i, 2005 yılında ise yüzde 100’ü ücret ve komisyonlardan elde edilen gelirlerle karşılandı.



Ancak, personel maaşlarının tamamının müşterilere ödettirilmesi de bankalara yetmedi. Vatandaştan ve tüketici derneklerinden gelen itirazlara rağmen bankalar kolay kazanç elde ettikleri musluğu kısmayınca olan vatandaşa oldu.



Personel giderini de aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verilerine göre, haziran ayı itibariyle bankaların ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelirler, personel giderlerinin yüzde 134,4’ünü aştı.



Böylece bankalar, personel giderlerini müşterilerinden aldıkları ücret ve komisyonlarla karşılamakla kalmadı, bu geliri büyük bir kâr kapısına dönüştürdü. Bankalar, uyguladıkları sistemli politika sayesinde bugün istihdam ettikleri 197 bin 304 personelin tamamının maaşını müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlarla ödüyor. Üzerine de 2 milyar 376 milyon lira para artıyor. 2003 yılında maaşların yaklaşık üçte ikisini ücret ve komisyonlardan karşılayabilen bankalar bugün fazladan 68 bin personel daha çalıştırabilecek bir kazanç kapısı elde etti.



Hedef daha fazla kazanç



Bankacılık Uzmanı Dr. Şenol Babuşçu, bankaların sadece personel giderleri değil, faiz dışı giderlerinin tamamını faiz dışı gelirlerle karşılamayı hedeflediğini bildirdi. 2003 yılında faiz dışı giderlerin yüzde 56’sını faiz dışı gelirlerle karşılayan bankaların, ücret ve komisyonları artırarak bu oranı 2012 itibariyle yüzde 67,7’ye çıkardığını belirten Dr. Babuşçu, “Türk Bankaları bu konuda önemli ilerleme kaydetmekle birlikte hedefin minimum yüzde 100 seviyesine çıkarılması olduğu bilinmektedir” tespitinde bulundu.



Bankalar haziran ayında 13,9milyar liralık faize karşılık 20,5 milyar lira faiz dışı gider yaptı. Faiz dışı gelirin 9,3milyar lirası ücret ve komisyonlardan geldi. Dr. Babuşçu’nun ifade ettiği “yüzde 100’e çıkarma” hedefinin gerçekleşmesi için bankaların zaman içerisinde ücret ve komisyonlarda yaklaşık yüzde 47 artışa gitmeleri gerekiyor.