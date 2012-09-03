Bankalar altına kurdele takamaz

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Yılmaz Uça ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, görüşmenin içeriğine ilişkin Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) basın toplantısı düzenledi.



Kameroğlu, burada yaptığı konuşmada, BDDK tarafından hazırlanan bankaların, Cumhuriyet Altını alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilmesini öngören yönetmelik taslağının bu haliyle yürürlüğe girmesiyle kuyumcuların ve vatandaşların zarar göreceğini söyledi.



Kuyumcuların, geçimlerini darphane tarafından basılan altınları satarak sağladığını dile getiren Kameroğlu, “Bunun bankaların uhdesine geçmesi de kuyumculuk sektörünü tereddüte boğdu. Çünkü kuyumculuk sektörünün ekmeğine göz dikiliyor algısı oluştu” dedi.



Bunun üzerine konunun merkezi olan BDDK'ya geldiklerini ve Başkan Öztekin'le görüştüklerini belirten Kameroğlu, şunları kaydetti:

“Bankaların 2006'da çıkan tebliğle, İstanbul Altın Borsası'nın kabul ettiği rafineler tarafından üretilen 24 ayar altın ürünlerinin alınıp satılmasının bizim için bir sakıncası olmadığını, ekonominin güçlenmesi açısından yastık altındaki altının mevduata çevrilmesi doğrultusunda bankalarla bir sıkıntımızın olmadığını, sadece mevduata çevrilecek altın takıların vatandaştan toplama şeklindeki bazı sakıncaları anlattık.



Bunun yanında şu anda taslak halinde olan, cumhuriyet altınlarının bankalar tarafından alınıp satılmasını sektörün kabul etmediğini anlattık. Kendileri de bizi dinledi. Çokça haklı taraflarımızı buldular. Biz, BDDK'nın binasından, sorunun çözüleceği doğrultusunda ümitli ayrıldık. Dolayısıyla zannediyorum sorun çözülecek.”



“Bankalar altını kurdeleyemez”



Soruları da yanıtlayan Kameroğlu, BDDK Başkanı Mukim Öztekin'e “bankaların neden altın satmamaları gerektiğini” örneklerle anlattıklarını ifade etti.

Kameroğlu, bankaların 24 ayar ve bunun üzerindeki külçe altınları alıp satmalarının sektör için bir sıkıntı oluşturmadığını, ancak 22 ayar cumhuriyet altınlarının, bankalarca alınıp satılmasında bazı sorunlar olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



“Vatandaşın, bankaya altın almaya gideceği zaman sıkıntıların olabileceğini anlattık. Altının kurdelenmesi lazım, bu hizmetleri bankaların veremeyeceğini, bir vatandaşın altın almak için bankaya gittiğinde sıra almak zorunda kalacağını ve zaman kaybı olacağını, bankaların bu ürünlerle ilgili fiyat konusunda sektörle rekabet edemeyeceğini kendilerine izah ettik, makul karşıladılar. Çünkü bankalar sabah saat 09.00'da açılır, akşam 17.00'de kapanır ama Türkiye'de kuyumcular iş yerlerini sabah saat 08.00'de açarlar, akşam 20.00'ye kadar görevlerini en iyi şekilde yaparlar. Hizmetini gayet güzel şekilde verir. Dolayısıyla banka kuyumcularla bu konularda yarışamayacak, vatandaş mağduriyet yaşayacaktır.”



“Zannedersem bankalardan böyle bir talep olmuş”



Bir gazetecinin, “Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuş?” şeklindeki sorusu üzerine de Kameroğlu, “Tam olarak öğrenememekle birlikte zannedersem bankalardan böyle bir talep olmuş ama bir yanlış anlaşılma olmuş” dedi.



Vatandaşı da bankalara götürdükleri altınlar konusunda da uyaran Kameroğlu, altın takısını mevduata çevirmek isteyen vatandaşların, öncelikle bu takılarını kuyumculara değerlendirmeleri, daha sonra bankaya götürmeleri gerektiğini söyledi.

Kameroğlu, aksi halde söz konusu takıların bankalarda tam doğru değerlendirilemeyeceğini öne sürerek, bir mağduriyet yaşanmaması için öncelikle kuyumculara gidilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.



-“Taslağın hayata geçmeyeceği umudundayım”-



Söz konusu taslağın, mevcut şekliyle yürürlüğe girmesi halinde bankaları protesto edip etmeyecekleri yönündeki bir soru üzerine de Kameroğlu, kendilerinin ortadaki duruma “kazan kazan” anlayışıyla baktıklarını bildirdi.

İki sektörün de birbirine muhtaç olduğunu vurgulayan Kameroğlu, her sektörün kendi alanında çalışması gerektiğini söyledi. Kameroğlu, “Biz bunun böyle olacağını düşünüyoruz. Olumsuz olursa onu o zaman değerlendiririz ama görüşmede olumsuz bir şey hissetmedik. Bu taslağın hayata geçmeyeceği umudundayım” dedi.



-“25 bin kuyumcu olumsuz etkilenir”



Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner de bankaların, söz konusu altınları satmaya başlamasıyla büyük sorunların ortaya çıkacağını savundu.

Bu düzenlemenin, ekonomiye de bir katkısı olmayacağını iddia eden Güner, uygulamanın hayata geçmesiyle 25 bin kuyumcunun olumsuz etkileneceğini, işsizliklere de neden olunacağını söyledi.