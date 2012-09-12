Bankadaki muhbire rekor ödül

İsviçre bankası UBS'teki uluslararası vergi kaçırma düzenini ortaya çıkaran eski UBS çalışanına 104 milyon dolar ödül verildi. Bu, hükümete muhbirlik yapan birine şu ana kadar verilen en büyük ödül oldu.



47 yaşında olan Bradley Birkenfeld, 2007 yılından itibaren ABD'li vergi otoriteleriyle işbirliği yapmaya başladı.



Eski UBS çalışanı, bankanın vergi kaçırmayı teşvik eden sistemle ilgili detayları yetkililere bildirdi. Bu olay, İsviçre bankasının on yıllardır süren gizliliğinin ortadan kalmasına neden oldu.