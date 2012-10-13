Bankada hesabı olanlara uyarı!

Bazı bankalar, son dönemlerde yasalar ve tebliğlere aykırı hareket ederek tüketicileri mağdur ediyor.



Dün, dava süreci devam ettiği için ismini şimdi veremeyeceğim eski bir bankacı beni aradı. Bu bankacının söylediklerini duyunca kulaklarıma inanamadım. Aşağıda anlattıklarını aynen kendisinin ağzından yazdım. Eminim okuyunca sizler de inanamayacaksınız.



Usulsüz olarak yaptırılan işlemler nedeniyle çalıştığı bankayı ilgili kurumlara bildiren bu arkadaşımızın başına gelmeyen kalmamış.



Bankacıların hedeflerini tutturmak için sürekli olarak müşterilerine birşeyler satmaya çalıştıklarını herkes bilir. Ancak, işi abartarak, müşterilerin haberleri olmadan, yasa dışı olarak onlara bankacılık ürünleri satacaklarını düşünmezdim. Çünkü, bankacılıkta herşeyin denetim altında olduğunu, işlemlerin kayıtlı yapıldığını biliyorum. Fakat, burada da işin "püf noktaları" olduğunu şimdi görüyorum.



Bu "püf noktaları"nın neler olduğunu dilerseniz beni arayan eski bankacı arkadaşımızın ağzından dinleyelim;



"Çalıştığım banka, müşterilere kredi kullandırım aşamasında; müşteriler adına herhangi bir talimat ve onay olmaksızın sigorta poliçeleri düzenleyerek, prim bedellerini müşterilerin bilgisi dışında hesaplarından tahsil ederek haksız hukuksuz ve usülsüz işlem yaptırıyordu.



Bizden istenilen ne kadar fazla sigorta kesersek, bankanın yada şubenin o kadar çok kar edeceğiydi. Şube Müdürü müşterinin ihtiyacı var, bu parayı çekecek, bize mecbur bizde en fazla masrafı komisyonu alalım diye her sabah talimat veriyordu.



Banka yöneticileri bu işlemleri yapma sebeblerinin sigorta şirketini kârlı gösterip satmak olduğunu defalarca belirtmişlerdir. Müşterilerin kendilerine yapılan bu tür sigortalardan haberleri olmadığı için risk gerçekleştiği zaman tazminat talebinde bulunamadıkları için sigorta şirketinin kasasından herhangi bir ödeme yapılmıyor. Sigorta primleri direkt şirkete kâr olarak yazılıyor. Daha çok prim üretilmesi için bankaya yüzde 40, sigortayı yapan çalışana yüzde 10 komisyon veriliyor. Sigorta şirketi gelirinin yüzde 50'sini komisyon olarak şubeye bırakıyor. Nihayetinde sigorta şirketi bankanın iştiraki.



İŞLEMLER NASIL YAPILIYOR?

Örneğin müşteri kredi kullanırken masraf 400 TL ise 700 TL denerek kalan paraya müşterinin haberi, rızası ve imzası olmadan çeşitli sigortalar yapılıyor. İşşizlik sigortası, konut eşya planı sigortası, KMH koruma sigortası, kredi kartı koruma sigortası vb. Sadece bizim şubenin aylık komisyon geliri 10-15. bin TL civarında, yıllık 120.000-180.000 TL. 520 şube bu işi yaptığına göre varın siz hesaplayın bankanın ve sigorta şirketinin kazancını.



Çoğu akşam çalışanların "bugün müşterilere 2.000 geçirdim, 3.000 geçirdim" diye sevinç naraları attığına şahit oldum. Çünkü çalışanlarda yüzde 10 komisyon alıyorlar. Ay sonu maaşlar yattığında bu primler paylaşılıyor ve bazı arkadaşların bu para bana daha çok tatlı geliyor havadan gelen para diye dalga geçtiklerine de şahit oldum.



Sigorta şirketi, şubelerde çalışanlara belli bir kota vererek, örneğin 20.000 TL satış yaparsan Rio'ya, 15.000 TL satış yaparsan Moskova yada 10.000 TL satış Dubrovnik’e gönderecem diyor. 2 ay önce bir grup Moskova tatilindeydi. Geçmiş dönemde Dubai, Paris vb. şehirlere geziler düzenlendi. Amaç sigorta şirketini satacaklar, bu sebebten çalışanlar üzerinde daha fazla satış yapmaları baskısı oluşturarak daha fazla kar edip, şirketi daha fazla bir fiyatla satmak ve sattılar da.



Ayrıca müşterilere yine haberi ve onayları olmadan Şube Müdürünün bu ayki kmh açma hedefimiz 400 adet talimatıyla kredili mevduat hesapları açılmakta hesap açıldığından itibaren üç ayda bir 25.50 tl ve her ay hesap özeti adı altında 6 tl alınarak yıllık 174 tl gelir elde edilmekteydi.Kmh faizi aylık % 5 olduğu için hatta eğitimlerde fazilerin %10 olduğu bir dönemde yıllık %60 kazanç muazzam bir kazanç o yüzden bunu çok önemsiyoruz,% 20'si dönmezse batsa bile %40 kazanç bize yeter,o yüzden bu konuda çok agresif davranıyoruz iç denetimlerimizde 53.000 müşteriye imzasız kmh açıldığını ortaya çıkardık diye bilgi vermişlerdir.Maaş anlaşması yaptıkları bir şirketin 7.000 çalışanına imzasız bu hesapların açıldığını ve bunun idari bir risk olarak üst yönetimin kararı olduğunu belirtmişlerdir.Sektörde kmh açmada bir kamu bankasından sonra kendilerinin geldiğini,diğer bankaların da kendilerini bu konuda örnek aldıklarını,bu yüksek kazançtan pay almak için onlarında daha fazla kmh konusuna önem verdiklerini açıklamışlardır.



Gördüğünüz gibi üsülsüz yapılan işlemler birde marifetmiş gibi eğitim konusu olmuştur.



BDDK, Hazine Müşteşarlığı, Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na konuyu ilettim.



Ben bu şekil satış yapmadığım için şube müdürü iş akdimi feshetmekle tehtid etti. Ayrıca bu işlemleri Hazine Müşteşarlığı'nın tebliğine dayanarak yapmadım. Söz konusu tebliğ de bazı bankaların yaptıkları sigortalara ilişkin müşterilere bilgi vermeden ve onaylarını almadan kredi kartı, mevduat ve kredili mevduat hesabı gibi vasıtaları kullanarak sigorta primi tahsil ettiğinin gözlemlendiği bildirilmiş, sektöre duyulan güvenin sarsılmasının önlenmesi amacıyla, belirtilen şikayet konuları hakkında gerekli tedbirleri almayan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan bankaların, genel müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, sigortacılık işlemlerinden sorumlu personeli, ilgili şube müdürü, sigorta şirketi yetkililerinin bu işlemlerden sorumlu tutulacağı ve haklarında ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir. Konuyu genel müdür yardımcımıza maille aylar öncesinden haber vermeme rağmen hiç bir işlem yapmadı.



Bende konuyu bankamın teftiş kuruluna ilettim. Banka teftiş kurulu, banka politikalarını ilgili kurumlara vermemem konusunda baskı yapmış, konuyla ilgili ifademi zorla ve baskı altında imzalattı. Kurul beni 9 günlük idari izne çıkardı.Daha sonra soruşturmayı sonuçlandırdıklarını asılsız ihbarda bulunduğumu, bankanın prestijini sarstığımı ve banka dışına belge çıkarttığımı ileri sürerek iş akdimi tazminatsız bir şekilde feshettiler. Disiplin Kurulu kararıyla işten çıkarıldığım için işsizlik maaşından da yararlanamadım.



Konuyu BDDK, Hazine Müşteşarlığı ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakları Koruma ve Gözetleme Genel Müdürlüğüne ilettim.Cevap olarak bu kurumlar gerekli incelemeyi başlattıklarını ve sonuç hakkında bilgi vereceklerini belirten bir yazı gönderdiler. Sonuçta müşterilerin hakkını korumaya çalışırken işimden oldum. Üstelik iş başvurusunda bulunduğum bankalar, disiplin kurulu kararıyla işime son verildiği için iş başvurularıma olumsuz cevap veriyorlar. Müşterilerin bilgisi ve onayı dışında hesaplarından alınan bu paralar yüzlerce milyonu bulurken, sırf bu işlemleri gündeme getirdiğim için iş akdime son verildi.



4 milyon müşterisi olan bir banka ve çoğu mağdur müşterinin bundan haberi bile yok. Yüz müşteriden birisi hesaplarını inceleyip farkı görüyor şikayet ettiğinde sigorta şirketi parasını geri ödüyor. Fark edemeyen diğer kişiler hiç bir şey yapamıyor.



Sonuçta bir yolsuzluk yapılmakta ve ben tek başıma mücade etmeye çalışmaktayım. İlgili kurumlar inceleme yapmaktadır, ama ben yine de sizin bilginizin olmasını istedim.İlgili kurumlar bankayı suçlu bulursa benim haksız yere işten çıkartıldığım ortaya çıkacak çünkü çalışma hayatım ve kariyerim bu banka tarafından bitirildi."



Bu arkadaşımız, BDDK, Hazine Müşteşarlığı ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakları Koruma ve Gözetleme Müdürlüğüne göndermiş olduğu dilelçeleri de benimle paylaştı.



Anlaşılan sistem tamamen müşterileri soymak üzerine kurulmuş.



Denetimler ciddi bir şekilde yapılırsa, önümüzdeki günlerde bu bankaya ciddi bir ceza kesilecek gibi görünüyor. Takip edip, gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim.

