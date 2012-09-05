Bandırmaspor Yunus Akman’ı transfer etti

Bandırmaspor, Boluspor'dan Yunus Akman'ı transfer etti.





Kulüpten yapılan açıklamada, ön libero mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki Yunus Akman'ın kendisini 2 yıllığına Bandırmaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.





Akman'ın futbola 1999 yılında Kasımpaşa altyapısında başladığı, 2004 yılında Mersin İdman Yurdu takımında profesyonel olan futbolcunun daha sonra sırasıyla Mezitlispor, Küçükçekmece, Anadolu Üsküdar, 1461 Trabzonspor, İstanbul Güngörenspor, Dardanelspor, Sakaryaspor ve Giresunspor'da forma giydiği belirtildi.