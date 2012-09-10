Bandırma’da üç puan sevinci





Kılkışlı, dün oynadıkları ve 2-1 galip geldikleri Fethiyespor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''kardeş takım' olarak gördükleri Fethiyespor önünde 2-0 öne geçtikten sonra kalelerinde gördükleri gol sonucu telaşa kapıldıklarını söyledi.





Son dakikalarda zor anlar yaşamalarına rağmen maçtan üç puanla ayrılmalarından mutlu olduklarını dile getiren Kılkışkı, ''Lige iyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz. Hedefimiz, bu yıl şampiyonluk ipini göğüslemektir'' dedi.