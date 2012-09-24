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Bamba: ’’Çok fırsat kaçırdık, düş kırıklığına uğradık’’

Trabzonsporlu futbolcu Souleyman Bamba, Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdıkları için düş kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Mon, 24 Sep 2012 20:24:26 GMThttp://www.trtspor.com.tr/Haber.aspx?id=33670

24 Eylül 2012 Pazartesi 23:25
Bamba: ’’Çok fırsat kaçırdık, düş kırıklığına uğradık’’
Souleyman Bamba, Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdıkları için düş kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Bamba, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son bölümde galibiyete yakın olduklarını belirterek, ''Düş kırıklığına uğramış durumdayız. Maç son bölümde bize yakındı, ama oyunu koparamadık'' dedi.

Kadıköy'de birçok takımın 1 puana razı olacağını kaydeden Bamba, ''Buraya gelen çoğu takıma 'Fenerbahçe'den 1 puan alacaksınız' deseniz, hemen bir kağıt imzalarlar, buradan ayrılırlar. Ama 1 puana kazanç olarak bakamıyoruz. Çok fırsat kaçırdık. Buradan 1 puanla ayrılarak, düş kırıklığı yaşadık'' diye konuştu.

Basın toplantısına katılan bir başka Trabzonsporlu futbolcu Emerson da Conceiçao ise sahasında 45 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayarak, ''Maçta çok büyük efor sarf ettik. Son bölümde çok ciddi gol pozisyonları yakaladık. Onları gole çeviremedik ve buradan 1 puan çıktı'' şeklinde konuştu.
 
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