Balyoz'da 3 kritik soru

Şimdi merak edilen kararın nasıl kesinleşeceği, sanıkların kaç yıl hapis yatacağı ve hukuki sürecin nasıl işleyeceği...

KARAR KESİN Mİ?

10. Ağır ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden sanıkların dosyasını Yargıtay 9. Ceza Dairesi değerlendirecek. Sanıkların büyük çoğunluğu tutuklu olduğu için, bu kararın 1 yıl içinde çıkması bekleniyor.

Yargıtay bir bozma kararı verirse, yerel mahkeme yani 10. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı tekrar değerlendirmek zorunda. Ancak mahkeme kararında direnirse dosya, iki adres arasında yıllar boyu gidip gelebilir.

Bu durumda nihai kararı Yargıtay'ın üst kurulları verecek. Bu aşamadan sonra, yani iç hukuk yollarının bitmesiyle birlikte AİHM yolu açılacak.

KAÇ YIL YATACAKLAR

Hukukçulara göre ceza alan sanıklar terör suçları gereği uygulanan 3/4 uygulamasına tabi tutulacak.

Yani sanıklar verilen cezanın dörtte üçünü yatacaklar. Buna göre 20 yıl hapis cezası alan Çetin Doğan, İbrahim Fırtına ve Özden Örnek buna göre 15 yıl daha cezaevinde kalacak. Ancak sanıklar 21 aydır cezaevinde. Bu sürede cezaden düşecek. Ve 13 yıl daha hapis yatmaları gerekecek.

ALAN’IN VEKİLLİĞİ DÜŞECEK Mİ?

Cezaevindeyken MHP’den İstanbul milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan’ın milletvekilliğinin düşüp düşmeyeceğine Yargıtay karar verecek.