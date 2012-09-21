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Balyoz kararlarına ilk yorumlar

İktidar ve muhalefet cephesi Balyoz kararlarını değerlendirdi.

21 Eylül 2012 Cuma 19:00
Balyoz kararlarına ilk yorumlar

Balyoz davası kararlarının ardından gözler iktidar ve muhalefet cephesine çevrildi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri sıcağı sıcağına kararları değerlendirdi.

İşte ilk yorumlar

Bekir Bozdağ: Türkiye'de darbeler konusunda hassas olmak gerekir. Bir daha olmasın diye dikkatli olmak gerekir. Cezalar kesin değil, Yargıtay aşamasını beklemek lazım.

Gürsel Tekin: Burada adil  bir şey çıkmayacağını biliyorduk. Ama bu kadar yüksek düzeyde bir kararın çıkacağını tahmin etmiyorduk. Gerçekten şok oldum ben. Böylesi hukuk sisteminden utandığımı söylemek istiyorum. Elbette mutlaka suç unsurları vardır, ama böylesi iç barışın zedelendiği, terörün hortladığı ortamda Türkiye'de iç barışı zedeleyecek diye düşünüyorum. Umarım ki, önümüzdeki dönemde daha sağduyulu bir karara varılır. Adil bir yargılama sisteminin olmadığı düşüncesi içerisindeyiz. Silivri toplama kampında sağlıklı bir kararı beklemek doğru olmaz. Bu darbe tantanası tartışılıyor. Bu iktidarı yaratan bu darbelerdir. Şu anda darbelerle hesaplaşacağım diyenler darbe ürünüdür. Darbecilerin ve cuntacıların getirdiği yasaların üstüne oturacaksınız. Evrensel hukuku getirmek istiyorsanız gelin dünyadaki hukuk sistemi neyse onu yapalım. Sizin maksadınız darbecilerden hesap sormak değil, çünkü darbeciler sizi yarattı. Bir an iddiaların doğru olduğunu varsayalım. Bir emir komuta zincirinde bir kişi emir verir. Yargılanacaksa tek kişi yargılanır. 365 kişiyi nasıl yargılayabilirsiniz. Askerlik yapan herkes bilir, talimat geldiği sürece herkes o talimata uymak zorundadır. Onlarca insan uzun yıllardır, aileleri perişan, çocukları perişan, böyle bir muameleye tabi tutulmalarını kabul etmek mümkün değil. Özel yetkili mahkemelerle ilgili net bir tavır koyduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Gerek içeride gerek dışarıda mağdur olan kim varsa yanında durmaya devam edeceğiz.

Özcan Yeniçeri: Böyle bir kararı bekliyordum. O kararı veren yargıçlara söylüyorum. Sayın Engin Alan yerine kendileri olsaydı verilen emri yerine getirmeyecek miydiler diye soruyorum. Eğer bir ast üstün emrine uymuyorsa orada asker yoktur anarşi vardır. Aşağıdakilerin itaati suç olamaz. Karar veren mahkemeler özel yetkili mahkemelerdir. Normal demokratik hukuk düzeninde özel yetkili mahkeme olmaz. Demokratik hukuk sisteminde genel mahkemeler ve ihtisas mahkemeleri olur. Özel mahkemelerin uygulamalarıyla ilgili şikayetler o kadar ayyuka çıktı ki, en sonunda bir karar alındı. Şu anda bu mahkemeler yok hükmündeler.


 

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