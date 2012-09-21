Balyoz kararları dış basında...

Hükümete karşı darbe planı yapmakla suçlanan askerlerin yargılandığı Balyoz Davası kararını uluslararası haber ajansları flaş haber olarak verdi.

Reuters, AFP ve Associated Press emekli generaller Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'ya verilen 20'şer yıllık hapis cezasını başlıklara taşıdı.

Reuters, iki yıl süren davanın, bir dönem ordunun mutlak gücünün hakim olduğu Türkiye'de son dönemde güçlenen sivil otoritenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ajans, AK Parti iktidarıyla birlikte ordunun dizginlendiği yorumunu yaptı.

Associated Press ise hükümet tarafından demokrasi adına desteklenen davanın, bazı çevrelerce muhalefeti susturmayı amaçlayan siyasi bir hamle olarak görüldüğünü ifade etti.

İngiliz BBC televizyonu ise kararları, "Üç general, 'darbe komplosu' için hapis cezası aldı" başlığıyla duyurdu.

Davada yargılanan yüzlerce subayın, "Kökleri İslam'da olan hükümete karşı bir komplo ile suçlandıklarını" kaydeden BBC, "Türk ordusu, eskiden beri kendisini ülkenin laik anayasasının garantörü gibi görüyor" yorumunu yaptı.

