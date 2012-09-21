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Balyoz Davası'nda karar günü

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası'nın 107. duruşmasında karar tamamlanamadığı için bugüne kaldı.

21 Eylül 2012 Cuma 08:05
Balyoz Davası'nda karar günü

Sanıkları arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, MHP İstanbul milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli Orgeneral Ergin Saygun’un da bulunduğu Balyoz Davasında mahkeme kararını bugün (Cuma) saat 14.00'da açıklayacak.

250 TUTUKLU SANIĞIN TAMAMI HAZIR BULUNDU

Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan 250’si tutuklu 365 sanıklı davanın son duruşmasına aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek, YAŞ üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da arasında bulunduğu 250 tutuklu sanığın tamamı katıldı.

YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bazı tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada sanıkları eşleri, çocukları, kardeşleri, arkadaşları da yalnız bırakmadı. Salonda izleyicilere ait bölümün de tamamiyle dolduğu gözlendi. Dosyada bulunan delillerin değerlendirilmeden, bazı tanıklar dinlenmeden Cumhuriyet Savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan’ın 920 sayfalık mütalaayı mahkemeye sunmasını protesto ederek duruşmaya katılmama kararı alan avukatlar duruşmaya yine katılmadı. MHP Milletvekilleri Ruhsar Demirer ile Bülent Belen de duruşmayı izledi. Duruşma salonunda hazır bulunan bazı sanıkların ellerinde ise Ergin Saygun’un “Türk Ordusuna İnen Balyoz” isimli kitabı vardı.

“BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK”

Duruşma salonunda bulunan tutuklu sanıklar duruşmaya verilen aralarda kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ile aralarında bariyerler olmasına rağmen yüksek sesle konuşmaya çalışarak sohbet ettiler. Bazı sanıklar ise duruşmaya ara verildiği sırada “kararın çıkması bizim için iyi. Belirsizlik ortadan kalkacak. Nasıl bir süreç yaşayacağımızı bileceğiz” dedi.

Hükümeti ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs ettikleri gerekçesi ile 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 250 tutuklu sanığın tamamı suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin ardından iddianame sırasına göre sanıklara son sözlerini sordu. Davanın bir numaralı sanığı 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da arasında bulunduğu bazı sanıkların son sözleri ise şöyle:

“VERECEĞİNİZ KARAR HAKKINIZDA HAYIRLI OLSUN”

Emekli Orgeneral Çetin Doğan: “Tarih, ülkemizde ve dünya siyasal iktidarların belirli politik hedefleri uğruna nice kişi ve grupların düzmece bahanelerle yargılandığına şahittir. Adaletin ayaklar altına alındığı, insanların korku ile sindirildiği, özgür basının büyük ölçüde susturulduğu bu gibi durumlarda geçici olarak gerçek suçluların, zorbaların itibar görmesi, hatta yüceltilmesi, toplumların yanıltılması doğaldır. Ancak bugün saygı ve rahmetle alnılanlar ise dünün düzmece davalarının sanık ve mahkumlarıdır. Lanet ile anılanlar ise ‘Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi’ benzeri mahkemeler ile bu tür mahkemelere ruhsat verenler, kol kanat gerenler, haksız ve hukuksuzluğa alkış tutanlardır. Hatırlayacağınız gibi burada haksız, hukuksuz yargılamaya tepki olarak ‘Bu haksız ve hukuksuz davayı inatla sürdürmekte cüret ve cesareti nereden alıyorsunuz’ diye sormuştum. Sizden aldığım yanıt ise ‘Türk ulusundan’ olmuştu. Bu yanıtın inandırıcılığını, davanın geldiği bu son aşamada bütünüyle yitirdiğini sanırım. Vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun.”

“SÖYLEYECEK BİR ŞEY KALMADI”

MHP milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan: “Söylenecek her şey bugüne kadar söylendi. Söyleyecek başka bir şey kalmadı.”

Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek: “Söyleyecek bir şeyim yok.”

Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına: “Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum.”

“KUVVET SİZDEDİR ANCAK HAK ŞU ANDA BİZİMLEDİR”

Emekli Orgeneral Ergin Saygun: “Davanın sonucunu etkileyecek pek çok tanık dinlenmedi. Dinlenmemiş bilirkişiler de mevcuttur. Kuvvet şuanda sizdedir. Ancak hak bizimledir.”

“MAHKEMEYİ TANIMIYORUM”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: “Mahkeme tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdi. Bu mahkemeyi tanımıyorum. Söylenecek sözüm yoktur.”

“AYNI DÜNYADA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM”

Emekli Albay Dursun Çiçek: “3 yıldır hukuk okuyorum. O kitaplardan sizden farklı şeyler anlıyorum. Aynı dünyada yaşamadığımızı düşünüyorum. Sizden hiçbir talebim yok.”

MASUMİYETİMİZİ DAHA NE KADAR KANITLAYACAĞIZ”

Koramiral Deniz Cora: “Bu dava son söz aşamasında değildir. Neyin son sözü söylenecektir. Masumiyetimizi daha ne kadar kanıtlayacağız. Son söz bize bu iftiraları atanlar yakalandığında söylenecektir.”

Bülent Akalın, “Hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

“VATAN SAĞOLSUN”

Tuğamiral Şafak Yürekli ise “Son sözüm ilk sözümdür. Üzerime atılı bu mesnetsiz suçlamayı bir kez daha şiddetle reddediyorum. Şerefli Türk ordusu tavsiye edilmeye çalışılıyor. Vatan sağ olsun” dedi.

KARAR ÇIKACAĞINI ÖĞRENİNCE AĞLADILAR

Sanıkların son sözlerini söylemelerinin ardından saat 15.05 sıralarında davaya ilişkin son kararın açıklanması için duruşmaya ara verildi. Davaya ilişkin son kararlarını açıklamak için duruşmaya ara verdiklerini belirten mahkeme başkanı Ömer Diken, “Ne kadar süreceğini bilemiyorum ama bugün için duruşmaya devam edeceğiz” dedi. Verilen aranın ardından birçok sanık yakını duruşma salonundan çıkarak duruşmaya gelemeyen yakınlarını telefonla arayarak karar çıkacağını söylediler. Bazı sanık yakınlarının ise gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Mahkeme heyetini kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verildiğinin açıklamasının ardından sanık yakınları alkışlamaya başladı. Bazı sanıklarda yakınlarına el sallayarak ve alkışlayarak destek verdi.

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