Balyoz davası kararına dakikalar kaldı

SALONA GİRERKEN MARŞ OKUDULAR



Tutuklu sanıklar saat 13.15 sıralarında duruşma salonuna alınmaya başlandı. Salona önce Maltepe, Hasdal ve Hadımköy Askeri Cezaevi'nde bulunan tutuklu sanıklar geldi. Ardından da Silivri Cezaevi'nde bulunan sanıklar salona geldi. Duruşma başlamadan önce sanık yakınları ve sanıklar sandalyelerin üzerine çıkarak birbirlerine el sallayarak konuşmaya çalıştılar. Sanıklar ve yakınları zaman zaman Gençlik Marşı", "10'uncu Yıl Marşı" ve "Harbiye Marşı" okudular.



DURUŞMAYA ARA VERİLDİ



Balyoz davasında mahkeme heyeti, karar için toplandı. Tutuksuz 4 sanığın son sözlerini alan heyet, duruşmaya ara verdi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ergin Saygun ve Hakan Mehmet Köktürk haricindeki 248 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada 11 tutuksuz sanık da yer aldı.



Saat 14.00 sıralarında başlayan duruşmada kimlik yoklaması yapıldı. Dünkü duruşmaya katılmayan 4 tutuksuz sanığın son sözleri alındı. Mahkeme duruşmaya ara verdi.



SANIK YAKINLARI SALONA ALINDI



Balyoz davasında, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'na gelen sanık yakınları ve diğer ziyaretçiler kimlik kontrolü ve aramalardan geçtikten sonra duruşma salonuna alındı.



Balyoz davasında, bugün sanıklar hakkında karar verilecek. Sabah saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun içindeki duruşma salonu önünde hareketlilik yaşandı. Sanıklar salona alındıktan sonra, sanık yakınları ve ziyaretçiler de içeri girmek istedi. Sanık yakınları ve ziyaretçiler, bir dizi güvenlik tedbirinin ardından duruşma salonuna alındı. Basının da yoğun ilgi gösterdiği davada, saat 14.00 gibi kararın açıklanması bekleniyor.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası'nın 107. duruşmasında karar, tamamlanamadığı için bugüne kaldı. Mahkeme kararı bugün saat 14.00'da açıklayacak. Maltepe Cezaevi'nde bulunan Kurmay Albay Hakan Mehmet Köktürk sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı.



Hükümeti ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs ettikleri gerekçesi 16 Aralık 2010'da başlayan 250'si tutuklu 365 kişinin yargılandığı Balyoz Davası 21 ay sonra 108'inci oturumda karara bağlanacak. Davanın görüldüğü İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin dün son kararı hazırlanmak için verdiği 7,5 saatlik aranın ardından kararı bugün açıklayacağını belirtmesi üzerine sanık yakınları sabah erken saatlerden itibaren Silivri Cezaevi'nin bitişiğindeki duruşma salonuna gelerek duruşmayı beklemeye başladı.



Duruşma salonun bulunduğu binanın kapılarının saat 11.00 sıralarında açılması ile sanık yakınları binaya ve salonana alınmaya başlandı. Yaklaşık 500 izleyicinin duruşma salonunun bulunduğu binaya alınması nedeniyle girişte yoğunluk yaşandı.



İZDİHAM YAŞANDI



Binaya alınan sanık yakınlarının duruşma salonan girmesi üzerine izdiham yaşandı. Sabah erken saatlerde Silivri'ye gelerek beklemeye başlayan yüzlerce sanık yakını saat 14.00 başlayacak olan duruşmayı beklerken binanın koridorunda, kafeterya da binanın dışında birbirleri ile sohbet etti. Balyoz davasında karar çıkacak olması nedeniyle basın mensupları da davaya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 60 basın mensubu duruşmayı izlemek için salona geldi.



Sanıkların duruşma salonuna alınırken sanık yakınları alkışlayarak "Türkiye sizinle gurur duyuyor diye slogan attı". Sanıklarda yakınlarına el salladı.



KARAR GÜNÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Maltepe Cezaevi'nde bulunan Kurmay Albay Hakan Mehmet Köktürk sabah saatlerinde koğuşta fenalaştı. Revire kaldırılan Köktürk hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Köktürk'e anjiyo yapılarak stent takıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Köktürk yoğun bakımda tedavi altına alındı.



SON DURUŞMADAN NOTLAR...



250 TUTUKLU SANIĞIN TAMAMI HAZIR BULUNDU



Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan 250'si tutuklu 365 sanıklı davanın son duruşmasına aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek, YAŞ üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da arasında bulunduğu 250 tutuklu sanığın tamamı katıldı.



YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI



Bazı tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada sanıkları eşleri, çocukları, kardeşleri, arkadaşları da yalnız bırakmadı. Salonda izleyicilere ait bölümün de tamamiyle dolduğu gözlendi. Dosyada bulunan delillerin değerlendirilmeden, bazı tanıklar dinlenmeden Cumhuriyet Savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan'ın 920 sayfalık mütalaayı mahkemeye sunmasını protesto ederek duruşmaya katılmama kararı alan avukatlar duruşmaya yine katılmadı. MHP Milletvekilleri Ruhsar Demirer ile Bülent Belen de duruşmayı izledi. Duruşma salonunda hazır bulunan bazı sanıkların ellerinde ise Ergin Saygun'un “Türk Ordusuna İnen Balyoz” isimli kitabı vardı.



“BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK”



Duruşma salonunda bulunan tutuklu sanıklar duruşmaya verilen aralarda kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ile aralarında bariyerler olmasına rağmen yüksek sesle konuşmaya çalışarak sohbet ettiler. Bazı sanıklar ise duruşmaya ara verildiği sırada “kararın çıkması bizim için iyi. Belirsizlik ortadan kalkacak. Nasıl bir süreç yaşayacağımızı bileceğiz” dedi.



Hükümeti ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs ettikleri gerekçesi ile 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 250 tutuklu sanığın tamamı suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini ve tahliyelerini istediler.



Mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin ardından iddianame sırasına göre sanıklara son sözlerini sordu. Davanın bir numaralı sanığı 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu bazı sanıkların son sözleri ise şöyle:



“VERECEĞİNİZ KARAR HAKKINIZDA HAYIRLI OLSUN”



Emekli Orgeneral Çetin Doğan: “Tarih, ülkemizde ve dünya siyasal iktidarların belirli politik hedefleri uğruna nice kişi ve grupların düzmece bahanelerle yargılandığına şahittir. Adaletin ayaklar altına alındığı, insanların korku ile sindirildiği, özgür basının büyük ölçüde susturulduğu bu gibi durumlarda geçici olarak gerçek suçluların, zorbaların itibar görmesi, hatta yüceltilmesi, toplumların yanıltılması doğaldır. Ancak bugün saygı ve rahmetle alnılanlar ise dünün düzmece davalarının sanık ve mahkumlarıdır. Lanet ile anılanlar ise ‘Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi' benzeri mahkemeler ile bu tür mahkemelere ruhsat verenler, kol kanat gerenler, haksız ve hukuksuzluğa alkış tutanlardır. Hatırlayacağınız gibi burada haksız, hukuksuz yargılamaya tepki olarak ‘Bu haksız ve hukuksuz davayı inatla sürdürmekte cüret ve cesareti nereden alıyorsunuz' diye sormuştum. Sizden aldığım yanıt ise ‘Türk ulusundan' olmuştu. Bu yanıtın inandırıcılığını, davanın geldiği bu son aşamada bütünüyle yitirdiğini sanırım. Vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun.”



“SÖYLEYECEK BİR ŞEY KALMADI”



MHP milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan: “Söylenecek her şey bugüne kadar söylendi. Söyleyecek başka bir şey kalmadı.”



Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek: “Söyleyecek bir şeyim yok.”



Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına: “Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum.”



“KUVVET SİZDEDİR ANCAK HAK ŞU ANDA BİZİMLEDİR”



Emekli Orgeneral Ergin Saygun: “Davanın sonucunu etkileyecek pek çok tanık dinlenmedi. Dinlenmemiş bilirkişiler de mevcuttur. Kuvvet şuanda sizdedir. Ancak hak bizimledir.”



“MAHKEMEYİ TANIMIYORUM”



Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: “Mahkeme tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdi. Bu mahkemeyi tanımıyorum. Söylenecek sözüm yoktur.”



“AYNI DÜNYADA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM”



Emekli Albay Dursun Çiçek: “3 yıldır hukuk okuyorum. O kitaplardan sizden farklı şeyler anlıyorum. Aynı dünyada yaşamadığımızı düşünüyorum. Sizden hiçbir talebim yok.”



MASUMİYETİMİZİ DAHA NE KADAR KANITLAYACAĞIZ”



Koramiral Deniz Cora: “Bu dava son söz aşamasında değildir. Neyin son sözü söylenecektir. Masumiyetimizi daha ne kadar kanıtlayacağız. Son söz bize bu iftiraları atanlar yakalandığında söylenecektir.”



Bülent Akalın, “Hayırlara vesile olmasını diliyorum.”



“VATAN SAĞOLSUN”



Tuğamiral Şafak Yürekli ise “Son sözüm ilk sözümdür. Üzerime atılı bu mesnetsiz suçlamayı bir kez daha şiddetle reddediyorum. Şerefli Türk ordusu tasviye edilmeye çalışılıyor. Vatan sağ olsun” dedi.