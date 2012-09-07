Balyoz'da sanık Ergenekon'da tanık oldu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 65'i tutuklu 274 sanıklı Ergenekon Davası'nın 226. duruşmasına verilen öğle arasının ardından Gizli Tanık Tepe'nin dinlenilmesiyle devam edildi. 2009 yılında Nisan ayının sonlarında “Albay D.Ç. ismiyle cep telefonunun mesaj geldiğini belirterek, mesajdaki telefonu aradığını ve kendisini Albay Çiçek diye tanıtan kişinin Dursun Çiçek olduğunu daha sonra anladığını söyledi. Tepe, Ankara’ya gittiğinde Deniz Kuvvetleri’nde Dursun Çiçek ile görüştüğünu, yayın konularından bahsettiklerini, Dursun Çiçek’in de kitap bastırmak istediğini söyledi. Emekli Albay Dursun Çiçek, Gizli Tanık Tepe’ye “Benden mesaj aldığınızı iddia ediyorsunuz. Telefon numaranızı söyler misiniz?" diye sordu.



"BU SORUYA TAKILIP KALMAYIN"



Gizli Tanık Tepe, kimliğininin açığa çıkabileceği gerekçesiyle telefonunun söylemediğini belirtti. Dursun Çiçek’in “Benimle ne zaman görüştünüz?" sorusu üzerine Tepe “2008’de" diye yanıt verdi. Dursun Çiçek “Ama savcılık ifadenizide 2009 Nisan ayının sonları diyorsunuz. 2008’de mi görüştük, 2009’da mı görüştük" diyerek tekrar sordu. Tepe’nin “2008" yanıtını tekrarlaması üzerine Dursun Çiçek “Nisan 2009 diyordunuz, bu ifadeyi niye değiştirdiniz" diye sordu. Başkan Hasan Hüseyin Özese “Bir soruya takılıp kalmayın" diye uyardı.



"BİR İNSANI KARALAMAK BU KADAR UCUZ MU"



Çiçek’in “Benimle Deniz Kuvvetleri binasının neresinde görüştünüz sorusunu Gizili Tanık Tepe “Deniz Kuvvetleri’nde 1. katta, sağda yemekhanede" diye yanıtladı. Dursun Çiçek 2004-2009 tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan görev yapmadığını görev yerinin Genelkurmay Karargahı olduğunu ifade ederek, “Bir insanı karalamak bu kadar ucuz mu? Genelkurmay’dan mahkemeye gelen yazıda benim Nisan 2009 tarihinde yurtdışında görevde olduğum belirtiliyor. Gizli Tanık Tepe, bu nedenle ifadesini değiştirdi" diye konuştu. “Çelişkileri nasıl ortaya çıkaracağız" diyen Dursun Çiçek, Gizli Tanık Tepe hakkında “iftira ve yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle suç duyurusuda bulunacağını ifade etti.



"BEN AVUKAT SANMIŞTIM"



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Gizli Tanık Tepe’ye, bazı sanıkların isimlerini sayarak tanıyıp tanımadığını sordu. Gizli Tanık Tepe “Niye soryorsunuz bunları bana. İsterseniz kimlik kartımı vereyim" diye tepkisi üzerine Başkan Özese “Cumhuriyet Savcısı gerekli gördüğü soruları sorar" diye uyardı. Gizli Tanık Tepe’nin “Afedersiniz ben sanık avukatları soruyor zannettim" sözleri gülüşmelere neden oldu.



FOTOĞRAF TEŞHİSİ



Duruşmada Gizli Tanık Efe’ye sanık fotoğraflarının gösterildiği teşhis işlemi de tartışmalı geçti. Fotoğrafları gösterildiğinde Ergun Poyraz’ı teşhis edemeyen Gizli Tanık Tepe’ye, net görünmedikleri gerekçesiyle yeniden gösterilmesine avukat Zeynep Küçük “Teşhis edemediği sanığın ismini söylüyorsunuz, sonra da resmini gösterip teşhis ettirmeye çalışıyorsuz" diye söz almadan tepki gösterdi. Başkan Özese “Teşhis işlemi yapıyoruz, müdahale etmeyin" diye uyardı. Bu davadan tutuklu olan Odatv davasından tutuklu sanık Yalçın Küçük de ayağa kalkarak bağırdı. Başkan Özese “Oturun, sizin adınız bile geçmiyor" diye uyardı.



BALYOZ SANIĞI TANIK OLDU



Gizli tanığın ardından Balyoz davasının tutuklu sanığı Tümgeneral İhsan Balabanlı bazı sanık avukatlarının talebi üzerine İnternet andıcı iddialarına ilişkin tanık olarak dinlendi. Son YAŞ kararlarıyla emekli edilen ve dün Silivri Cezaevi'ne nakledilen İhsan Balabanlı şöyle konuştu: " 2006 ve 2008 Ağustos tarihleri arasında Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na bağlı Bilgi Destek Başkanlığı'nı yürüttüm. Göreve geldiğimde geçmişten bu yana iletilen bu sitelerin kuruluşunun 1997-98 yıllarındaki MGK direktiflerine dayandığını biliyorum. Siteler içerik olarak terör, irtica, Türkçe'nin etkin kullanılması, uyuşturucu bağımlığının önlenmesi ve 1915 olayları gibi konuları barındırıyordu. Bütün bu siteler 2008 Ocak ayına kadar Albay Dursun Çiçek'in başkanlığını yaptığı 2. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü tarafından idare ediliyordu. 2008 Ocak'taki değişiklikten sonra bu sitelerin dağılımına karar verilmesi için komuta katına arz edildi. 1. Bilgi Destek Şubesine PKK, 2. Bilgi Destek Şubesine ise irtica konulu sitelerin işletimi verildi. İnternet andıçlarının bulunduğu belgeler açık kaynak bilgileridir. Bu sitelere günlük basında çıkan o sitelerin alanı ile ilgili konular, basın özetleri konur. İnternet sitelerinin kara ve gri propaganda yaptığı iddiaları doğru değildir" Savcı Mehmet Ali Pekgüzel o dönemde söz konusu sitelerde kullanılan hükümet aleyhinde içeriğe sahip haberlerden örnekler verdi ve Balabanlı'dan hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Savcı Pekgüzel, Balabanlı'nın "Hatırlamıyorum" cevabının ardından "Sitelerin bu şekilde işletildiğini Genelkurmay Başkanı bilir mi?" diye sordu. Balabanlı ise, "Evet bilir" yanıtını verdi. Duruşma, Balabanlı'nın ifadesiyle devam ediyor.