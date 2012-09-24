Balyoz’da 9 muvazzaf cezaevinde

Balyoz davasında verilen karar kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Tümgeneral Ayhan Gümüş, Tuğgeneral Suat Dönmez ve albaylar Namık Sevinç, Erdinç Altıner, Fahri Yavuz Uras, Ergin Kılıç, Erdoğan Koçoğlu, Levent Ergün, Ali Cengiz Şirin’in de aralarında bulunduğu 9 muvazzaf subay tutuklandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na Merkez Komutanlığı'na ait araçla getirilen muvazzaf subaylar burada nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Muvazzaf subaylar, yakalama emri kararının mahkemece yüzlerine okunmasının ardından tutuklandı.

Bu arada, aynı karar kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan bazı sanıkların da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği öğrenildi.

Tümgeneral Ayhan Gümüş 16 yıl, diğer sanıklar ise 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.