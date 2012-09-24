'Balyoz'da ilk temyiz başvurusu

''Balyoz Planı'' davası sanıklarından Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve emekli Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın avukatı Murat Ergün, dosyaya kararı temyiz edeceklerini belirten ''süre tutum'' dilekçesi sundu.

Avukat Murat Ergün, müvekkilleri Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tuğamiral Mehmet Fatih İlğar, Albay Mehmet Koray Eryaşa ve emekli Albay Turgay Yamaç adına, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Yargıtay'a sunulmak üzere İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ''süre tutum'' dilekçesi gönderdi.

Davada verilen kararın temyiz edileceği belirtilen dilekçede, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden sonra dosyaya gerekçeli temyiz dilekçesi sunulacağı kaydedildi.

Dilekçede, ''Yargıtay incelemesinin duruşmalı yapılmasına, gerekçeli kararın tarafıma tebliğine, gerekçeli temyiz dilekçesi sunma hakkımızın saklı tutulmasına, usul ve yasaya aykırı bulunan yerel mahkeme kararının bozulmasına, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim'' denildi.