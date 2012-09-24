Baltalı cinayette ömür boyu hapis istemi

İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2008 yılı Mart ayında meydana gelen olayda, inşaatlarda çalışan 2 çocuk babası Engin Payaz, eşi Rehya Payaz ve arkadaşı Sebahattin Yener ile birlikte kendi evinde alkol almaya başladı. Aldığı alkolün etkisiyle Engin Payaz sızarken, genç kadın ile Yener başka odada cinsel ilişkiye girip uyuya kaldı. Gece geç saatlerde uyanan Engin Payaz, eşi ile arkadaşını aynı yatakta uyurken görünce odun kesmekte kullandıkları küçük baltayı Yener’in başına vurarak öldürdü. Ardından da tuvalete taşıdığı cesedi 10 parçaya bölüp çuvallara koyarak Mert ırmağına attı. 4 gün sonra ihbar üzerine eve gelen polis Reyha ve Engin Payaz çiftini gözaltına aldı.



SERBEST BIRAKILAN KADIN TEKRAR TUTUKLANDI



Engin Payaz ’planlayarak adam öldürmek’ suçundan, eşi Reyha Payaz ise delilleri yok etmek suçundan tutuklandı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki sanıktan Reyha Payaz kendisinin cinayete karışmadığını, sadece eşinden korktuğu için delilleri yok ettiğini söyleyince, 2010 yılı Eylül ayında üzerine atılan suç vasfının değişme olasılığı dikkate alınarak tahliye edildi. Ancak, bu kararın ardından Yener ailesinin avukatı Ata Giritli, yeni bulunan deliller ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, Reyha Payaz hakkında ’cinayete iştirak’ suçundan ikinci bir dava açılmasını sağladı. Bu dava diğer davayla birleştirilince Payaz çifti tekrar birlikte yargılandı. Tutuksuz yargılanan genç kadın geç Mart ayında ’kaçma şüphesi olduğu’ gerekçesiyle bir kez daha tutuklandı.



Duruşmaya katılan Engin Payaz daha önceki savunmalarını tekrar ederek cinayete eşinin katılmadığını, eşinin suçsuz olduğunu öne sürdü. Reyha Payaz da olay anında kendisinin uyuduğunu ileri sürürek, "Ben gürültüye uyandım. Eşim bana bir tokat vurunca bayılmışım. Ben hiç bir şeye karışmadım. Sadece yasak bir ilişkim yaşadım" dedi.



SAVCI: ÖLDÜRME KASTIYLA EVE ÇAĞIRMIŞLAR



Cumhuriyet savcısı ise, Reyha Payaz’ın olay akşamı Sebahattin Yener’i öldürme kastıyla eve çağırdığını, Engin Payaz’ın da dolaba saklanarak çocuklarını bir odaya kapadıklarını belirterek, her iki sanığın planlayarak adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatları savunma yapmak için süre isteyince duruşma erteledi.

