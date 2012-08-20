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Balkanlar’dan bu kez sıcak geliyor!

Bayramdan sonra Türkiye, Balkanlar üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Termonetreler 40 dereceyi görebilir...

20 Ağustos 2012 Pazartesi 13:45
Balkanlar’dan bu kez sıcak geliyor!

Bayramın son günü Türkiye genelinde güneşli geçecek, hava sıcak olacak.

Deniz ulaşımını kullanacaklar için Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşamını aksatacak bir durum beklenmiyor, poyraz yarın orta kuvvette esecek.

Ege'de de iki gündür çok şiddetli esen rüzgar yarın kesiliyor, hızını 25-30 km'ye düşürecek.

Batı Karadeniz'deki şiddetli sağanaklar da sona erdi. Bolu, Kastamonu boyunca herhangi bir olumsuzluk yaratacak yağış olmayacak. Ancak bayram ertesi için uyarmak gerekiyor. Çarşamba günü Balkanlar üzerinden çok sıcak hava dalgası gelecek. Edirne, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla boyunca sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. İstanbul bile Perşembe ve Cuma 34-35 dereceye çıkacak. Sıcaklık artışı, Ankara, Bolu, Eksişehir çevrelerinde de Perşembeye doğru hissedilecek, buralarda da 35 dereceyi bulacak.

İstanbul'u yine çok sıcak günler bekliyor. Hava yarından itibaren bol güneşli, poyraz bu gece zayıflamaya başlıyor, sıcaklık yarın 30, Perşembe günü 35 dereceye çıkacak.

Ankara'da da sıcaklık artışa geçiyor, Çarşamba günü 32 derece. İzmir'de hissedilen sıcaklık bugün 28 dereceydi, Çarşamba ise 38 derece olacak.

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