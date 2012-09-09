Balkan Şampiyonası sona erdi

Mimar Sinan Spor Salonu'nda, 5 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda, takım birinciliğini kazanan Türkiye, ferdi müsabakalarda da rakiplerine büyük üstünlük sağladı.





5 kategorideki karşılaşmalarda Türk sporcular, tüm kategorilerde birinci ve ikincilikleri elde ederken, çift kadınlar ve çift erkekler kategorisi dışında üçüncülüğü de rakiplerine kaptırmadı.





Sporculara madalya ve kupaları Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik tarafından verildi.





Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:





Çift kadınlar:





1. Fatmanur Yavuz -Kader İnal





2. Emine Demirtaş - Pınar Usluer





3. Marin Adelina - Miruna Nitu (Romanya)





3. Maria Mitsova-Desislava Taneva (Bulgaristan)





Çift erkekler:





1. Fethican Değirmenci - Ahmetcan Oruç





2. Haktan Doğan - Mehmet Ali Kurt





3. Daniel Nikolov - Dragoslav Petroviv (Bulgaristan)





3. Burakhan Çorapçı - Nazım Delen





Karışık çiftler





1. Melih Turgut - Fatmanur Yavuz





2. Mehmet Ali Kurt - Büşra Yalçınkaya





3. Osman Uyhan - Merve Çoban





3. Burakhan Çorapçı - Emine Demirtaş





Tek kadınlar:





1. Kader İnal





2. Büşra Yalçınkaya





3. Emine Uygun





3. Pınar Usluer





Tek erkekler:





1. Haktan Doğan





2. Ahmetcan Oruç





3. Nazım Delen





3. Melih Turgut oldu



