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Balkan Şampiyonası’nda 7 madalya

Balkan Triatlon Şampiyonası'nda, Türk sporcular 7 madalya kazandı.

09 Eylül 2012 Pazar 22:35
Balkan Şampiyonası’nda 7 madalya
Elazığ'da 6 ülkeden 46 sporcunun katıldığı Balkan Triatlon Şampiyonası'nda, Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Elazığ Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Sivrice ilçesinde gerçekleştirilen şampiyona öncesi yaptığı konuşmada, organizasyonun hazırlıklarının bir sene öncesinden başladığını, girişimlerin ise son 2 aydır yoğun olarak yapıldığını anlattı. Çiçek, şampiyonanın Elazığ'da düzenlenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş de şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan'dan sporcuların katıldığını kaydetti. 

Ülkede şampiyonanın ilk kez düzenlenmesine rağmen her şeyin çok iyi gittiğini dile getiren Güneş, şunları söyledi:

''Bu yıl ülkemizde 16 yarışma yapıyoruz. Bunların 3'ü uluslararası, 1 tanesi de burada yaptığımız Balkan Şampiyonası. Yani 4 tane uluslararası yarışma yapıyoruz. Gelecek yıl Alanya'da Avrupa Şampiyonası var. Türkiye'de triatlonun bilinirliği yavaş yavaş artıyor. Avrupa'da triatlon, futboldan sonra en çok lisanslı sporcusu olan bir branş. Türkiye'de bu noktada değiliz. Biz de bu seviyeyi yakalamak için federasyon olarak tanıtım, çalışma ve sporcuların artırılması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.''

Şampiyonada, Türk sporcular sadece elit erkekler kategorisinde dereceye giremedi. Türk sporcular, elit bayanlar ve genç erkekler kategorisinde altın, yıldız erkek ve yıldız bayanlarla genç bayanlar kategorilerinde gümüş madalya kazanırken, yıldız erkek ve genç bayanlar kategorisinde bronz madalyalarının sahibi oldular.



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