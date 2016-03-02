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Balıkesirspor'da eski yönetim hakkında suç duyurusu

Balıkesirspor'da eski yönetim hakkında suç duyurusu

02 Mart 2016 Çarşamba 16:14
Balıkesirspor'da eski yönetim hakkında suç duyurusu

Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Umut Kırtıl, kulübün önceki dönem yöneticileri hakkında usulsüzlük iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kırtıl, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri 18 Kasım 2015'te kendilerinden önceki yönetimin çalışmalarını inceleyeceklerini açıkladıklarını hatırlattı.

İncelemeleri titizlikle yürüttüklerini belirten Kırtıl, şöyle konuştu:

"İncelemeleri bağımsız bir firmaya yaptıracağımızı belirtmiştik. 2013'ten 29 Şubat 2016'ya kadar hem mali hem de idari yönden İçişleri Bakanlığınca bir inceleme yapıldı. Bu incelemeler esnasında bizim de bulduğumuz usulsüzlüklerle ilgili hem bağımsız denetim firması hem de İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin tespitleri sonucu bunların suç teşkil ettiğini düşünerek Cumhuriyet Başsavcılığına eski yönetimle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yapılması gerekirken yapılmayan işlemler, sahtecilik işleri var. Şu anda suç duyurusunda bulunuldu ve dosya savcılık aşamasında olduğu için ayrıntılara çok girmeyeceğim. Bunlar daha sonra bir şekilde ayyuka çıkacaktır. Gerekli işlemleri savcılık devam ettiriyor."

Kırtıl, eski kulüp başkanı Tuna Aktürk'ün, cezalı olmasına rağmen Göztepe ile iç sahada oynadıkları müsabakaya bir taraftarın Passolig kartıyla girdiğini ileri sürdü. Bu tür olaylarla kulübe zarar verildiğini dile getiren Kırtıl, şunları kaydetti:

"Bu insanlar 18 ay hak mahrumiyeti aldı. Bu hak mahrumiyeti devam ederken Denizlispor maçına girdi. Denizlispor maçında tribüne giren bu şahıs, 9 ay daha hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Şimdi geçtiğimiz Göztepe maçında bu şahıs başkasının Passolig kartıyla tribüne girdi. Fotoğrafları da var. Bu yüzden Balıkesirspor Kulübüne sorumluluklarımızdan dolayı ceza verilmesi söz konusu. Kapıdaki görevliler gerekli işlemler yapmadığı için ceza alacağız. Balıkesirspor'a sürekli zarar veren bir insan var. Bu şahsın disiplin kuruluna sevkini sağladık. Kurul bu şahıs hakkında gerekli kararı verecektir."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, toplantının ardından tesislerde antrenmana çıktı. Giresunspor maçı hazırlıkları kapsamında teknik direktör Fikret Yılmaz gözetiminde yaklaşık 2 saat süren idmanda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
şubatMaliCumhuriyet Başsavcılığıİçişleri BakanlığıGiresunsporDenizlisporBalıkesirsporFikret YılmazPassolig KartTuna Aktürk
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