Balıkesir moral bozmuyor

Balıkesirspor, Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerindeki antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yardımcıları Emin Taş, Fahrettin Sayhan ve Bekir Gür yönetimindeki antrenmana Hüseyin Kar dışındaki tüm futbolcular katılırken, Anadolu Selçukluspor maçında sakatlanan Caner Arıcı ve Salih Sefercik düz koşu yaptı.





Ayağında ödem oluştuğu belirtilen Hüseyin Kar'ın ise Eyüpspor maçına kadar tedavisinin süreceği belirtildi.





Dilsöz, iç sahadaki ilk maçta alınan beraberliğin kendilerini de üzdüğünü ve Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönerek bunu telafi edeceklerini söyledi.





Anadolu Selçukluspor maçının bitiminde bir grup taraftarın, kendisi ve futbolcular aleyhine yaptığı protestoyu anlayışla karşılamayı çok arzu etmelerine karşın moral bozukluğu yarattığını belirten Dilsöz, kırmızı-beyazlı takıma gönül verenlerden sabır isteyerek, şunları kaydetti:





''Geçen sezon Süper Lig'deki birçok takıma bile nasip olmayan şekilde bize iç sahada ve deplasmanda oynadığımız her maçta destek veren taraftarımızla yeniden buluştuğumuz maçı kazanmayı çok istedik. Çok iyi oynadığımızı söylemiyorum ama iki topumuz, direkten döndü. En az 4 net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Futbolcularımızdan bazıları hem kötü günündeydi hem de çok şansızdı. Sevindirici olan ise rakibe ciddi anlamda gol pozisyonu vermedik. Eleştirilere açığız. Yanlışlarımız olabilir. Ders alarak düzeltiriz. Henüz ligin başında olduğumuz unutulmadan moral motivasyonu bozacak davranışlardan kaçınılmalı.''





Bir maçta şampiyonluğun kaçmadığını dile getiren Dilsöz, ''Önümüzde 30 maç var. İlk 2 maçı da yenilgisiz kapadık. Hemen vurup, kırmadan önce düşünülmeli. Elimizdeki kadro iyi bir kadro. Bu takım sezon sonu PTT 1. Lig biletini alır'' dedi.





Bu arada, kulüp yönetimi galibiyet primlerini iç sahada bin, deplasmanda bin 500 lira olarak belirledi.





Beraberliklere ise prim verilmeyeceği kaydedildi.











