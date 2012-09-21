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Balbay: 'Güveni boşa çıkarmadık'

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Doğuş Balbay, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde genç bir kadro kuran teknik heyetin güvenini finallere giderek boşa çıkarmadıklarını söyledi.

21 Eylül 2012 Cuma 12:05
Balbay: 'Güveni boşa çıkarmadık'
Doğuş Balbay, eleme maçlarının hem kendisi, hem de milli takım açısından faydalı geçtiğini belirterek, ”Son 4 maçta Türkiye’ye yakışır şekilde mücadele ettik. Sonunu da iyi bitirdik. Ben de oynadığım son 4 maçta tüm enerjimi sahaya koymaya çalıştım. A Milli Takım’da genç oyuncuların oynatılmasına karar veren milli takım ekibinin yüzünü kara çıkarmak istemedik. Gençlerden kurulu bir takımdık. Yaşınız 15-20 de olsa fark etmez. Milli takım formasını giydiğimizin bilinciyle mücadele ettik” diye konuştu.
 
Enes Kanter’in kadroya dahil olmaması ile ilgili soruyu yanıtlayan genç oyuncu, ”Enes’in gelmemesi kişisel kararıdır. Onun yerini dolduracak arkadaşlar oldu. Hem kendisi, hem de milli takım için hayırlısı neyse o olsun. Biz yolumuza devam etmek zorundaydık” dedi.
 
Elemelerde özellikle Çek Cumhuriyeti ile yapılan son maçta başarılı bir performans sergileyen Doğuş, aynı başarıyı Anadolu Efes’te de göstermeyi amaçladığını dile getirdi. Ligin yanı sıra, Türkiye Kupası ve THY Avrupa Ligi’nde mücadele etmelerinden dolayı uzun bir mücadelenin olacağını kaydeden genç oyuncu, ”Hem Türk oyuncu, hem de yabancı oyuncu rotasyonumuz çok iyi. Avrupa Ligi’nde üst düzey takımlara karşı oynayacağız. Kişisel olarak milli takımda gösterdiğim performansı kulüp takımına da yansıtmak istiyorum. Bütün enerjimi vererek, bütün mücadelemi ortaya koyarak takımda süre alacağıma inanıyorum” diye konuştu.
 
Bir dönem ABD’de Kolej Ligi’nde de forma giyen Doğuş Balbay, Türkiye’de basketbolun temel eğitiminin daha iyi verildiğini dile getirdi.
 
Türkiye’de basketbolun detaylarının daha fazla öğretildiğini anlatan lacivert-beyazlı takımın oyuncusu, şöyle konuştu: ”Türkiye’de altyapı biraz daha iyi diyebilirim. Orada kolej ortamında oyuncular rahat bırakılıyor. Bence 10-18 yaşına kadar oynadığımız altyapı seviyesinde, Türkiye’de daha iyi basketbol öğretiliyor. Basketbolun temelleri daha iyi veriliyor. ABD’de oyuncunun oynaya oynaya gelişmesi sağlanıyor. Bence temelden öğrenmek çok daha iyi. Türkiye’de basketbolda gelişmemiz gereken en önemli yer, eğitim ve basketbolun bir arada gitmesi.”
 
Doğuş Balbay, uzun vadeli hedeflerinden birinin NBA’de oynamak olduğunu, ancak öncelikle Anadolu Efes’te başarması gerekenlerin bulunduğunu dile getirdi. A Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjevic ile ilgili soruyu ise Lacivert-Beyazlı oyuncu, ”Tanjevic uzun zamandır ülkeye hizmet etmiş bir antrenördür. Kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Ama benim ve diğer arkadaşların üzerinde çok büyük katkıları var” diye yanıtladı.
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