Balyoz Davası'nda kim kaç yıl ceza aldı?

Balyoz Davası'nda 3 kişiye 20 yıl, 78 kişiye 18 yıl, 214 kişiye de 16 yıl hapis cezası verildi.
Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 20 yıl,
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına 20 yıl,
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek 20 yıl,
Orgeneral Bilgin Balanlı 18 yıl,
Emekli Korgeneral Engin Alan 18 yıl,
Emekli Orgeneral Ergun Saygun 18 yıl
Emekli tuğamiral Fatih Ilgar 18 yıl,
Albay Cemal Temizöz 18 yıl,
Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü 18 yıl
Koramiral Deniz Cora 18 yıl
Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık 18 yıl
Koramiral Kadir Sağdıç 18 yıl
Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri 18 yıl
Koramiral Mehmet Otizbiroğlu 18 yıl,
Emekli Korgeneral Nejat Bek 18 yıl,
Koramiral Abdullah Can Erenoğlu 18 yıl,
Emekli Korgeneral Yurdaer Olcan 18 yıl,
Albay Dursun Çiçek 16 yıl
Ahmet Zeki Üçok'a 16 yıl hapis cezası verildi.
MHP'Lİ VEKİLE 18 YIL HAPİS
MHP Milletvekili Korgeneral Engin Alan, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygın ve eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı 18 yıl hapis cezası aldı.
Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Tuğamiral Fatih Ilgar, Koramiral Deniz Cora, Adana 6. Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Nejat Bek, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve Albay Cemal Temizöz de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ÇİÇEK'E 16 YIL HAPİS
Emekli Albay Dursun Çiçek, askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, eski HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Ağa Yarman ve Ömer Faruk Ağaryaman ise 16 yıl hapis cezası aldı.
34 SANIĞA BERAAT
250 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ceza alan tutuksuz sanıklar için yakalama kararı çıktı.
Mahkeme heyeti, 34 sanığın ise beraat etmesini kararlaştırdı.
ERSÖZ'ÜN DOSYASI AYRILDI
Ayrıca mahkeme, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün dosyasının da ayrılmasına karar verdi.
İkinci Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, hayati tehlikesi bulunduğu için İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesi'nde halen tedavi altında tutuluyor.
Avukatı, Ersöz'ün tutuklu yargılanmadığı "Balyoz" davasında şuuru yerinde olmadığı için ifade vermeyeceğini açıklamıştı.
Balyoz davasında yargılanan muvazzaf generaller:
Orgeneral Bilgin Balanlı, Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Korgeneraller Turgut Atman, Rıdvan Ulugüler, tümgeneraller Gürbüz Kaya, Halil Helvacıoğlu, İsmail Taş,Bülent Kocababuç, Atilla Özler (tutuksuz), Ayhan Gümüş (tutuksuz), tümamiraller Ali Semih Çetin, Ahmet Sinan Ertuğrul, Erdem Caner Bener, tuğgeneraller Mustafa Erhan Pamuk, Bulut Ömer Mimiroğlu, Mehmet Eldem, Hakan Akkoç, Kubilay Baloğlu, tuğamiraller Levent Görgeç, Abdullah Gavremoğlu, Fahri Can Yıldırım, Osman Kayalar, Şafak Yürekli, Ali Sadi Ünsal,
Emekli orgeneraller:
Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Ergin Saygun,
Emekli oramiraller:
Özden Örnek, Şükrü Sarıışık, Erdal Yıldırım (tutuksuz)
Emekli korgeneraller:
Nejat Bek, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Ayhan Taş, Metin Yavuz Yalçın (28 Şubat'tan da tutuklu), Yurdaer Olcan, Doğan Temel, Hayri Günel, Lütfü Sancar, Korcan Pulatsü, Rasim Arslan, Taner Balkış,
Emekli koramiraller:
Ahmet Feyyaz Öğütçü, Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Korcan Pulatsü, Rasim Arslan, Tevfik Özkılıç(Balyoz'dan tutuksuz, 28 Şubat'tan tutuklu) Ziya Güler.
Emekli tümgeneraller:
Nuri Ali Karababa, Mustafa Kemal Tutkun, Nurettin Işık, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Ahmet Yavuz, İhsan Balabanlı, Nedim Güngör Kurubaş, Beyazıt Karataş, Abdülkadir Eryılmaz (tutuksuz), Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Yalçın Ergül, Bekir Memiş,
Emekli tümamiraller:
Cem Gürdeniz, Semih Çetin, Engin Baykal, Özer Karabulut, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Turgay Erdağ, Erdem CanerBener, Fikret Güneş, Haydar Mücahit Şişlioğlu,
Emekli tuğgeneraller:
Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Kaya Varol, Kasım Erdem, Recep Rıfkı Durusoy, Levent Ersöz (tutuksuz, Ergenekon'dan tutuklu), İzzet Ocak, Süha Tanyeri,
Emekli tuğamiraller:
Cem Aziz Çakmak, Serdar Okan Çiçek, Nadir Hakan Eraydın, Mustafa Karasabun, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Fatih Ilgar, Ahmet Türkmen.