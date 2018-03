Bal ve tarçınla güzelleşin

Artrit



Bir ölçü balı, iki ölçü ılık suya koyup üzerine bir çay kaşığı toz tarçın ilave edin. Karışımı krem kıvamına getirin. Bu karışımı vücudunuzun ağrıyan yerlerinize masaj yapın. Etkisini 1-2 dakika içerisinde göreceksiniz. Artritli hastalar bir bardak sıcak suda iki kaşık bal ve bir çay kaşığı toz tarçını eritip sabah-akşam içebilirler. Düzenli olarak alındığında kronik vakalar bile iyileşebiliyor.



Bağışıklık sistemi



Her gün kullanılan bal ve tarçın, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vücudu bakteri ve virüs saldırılarına karşı korur. Araştırmacılara göre bal, birçok vitamin ve bol miktarda demir içeriyor.



Diş ağrısı



Bir kaşık toz tarçın ve beş tatlı kaşığı balı karıştırın. Ağrıyan dişinizin üzerine uygulayın. Ağrı kesilene kadar günde üç defa tekrarlayın.



Hazımsızlık ve grip



Toz tarçını iki kaşık balın üzerine serpin. Bu karışımı yemeklerden önce alın. Böylece midedeki asit oluşumu ve hazımsızlık ortadan kalkar. Ayrıca İspanya'da yapılan bir araştırmada, balın içindeki bir maddenin grip mikrobunu öldürdüğü ve salgından koruduğu saptanmış.



İdrar kesesi enfeksiyonları



İki kaşık toz tarçın ve bir tatlı kaşığı bal, ılık suda eritilip içilir. Bu karışım idrar kesesindeki mikroorganizmalar üzerinde etkilidir.



Kalp hastalıkları



Bal ve tarçınla bir karışım yapılır. Her sabah kalvaltıda reçel veya marmelat yerine ekmek üzerine sürülür. Bu uygulama ile damarlardaki yağları eriterek kalp krizine engel olursunuz. Bu şekilde düzenli alındığında solunum güçlüğü ortadan kalkar. Kalp atışları kuvvetlenir.



Kolestrol



İki kaşık bal ve üç tatlı kaşığı toz tarçını, 450 gram demlenmiş çay içinde eritiniz. Bu da kandaki kolestrol seviyesini iki saat içinde yüzde 10 oranında düşürüyor.



Mide ağrısı



Bal ve tarçın kürlerinin, mide ağrıları için olduğu kadar mide ülserleri için de yararlı olduğu saptandı.



Gaz



Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalar bal-tarçın ikilisinin midedeki gazı giderdiğini gösterdi.



Sivilceler



Üç ölçü bal ve bir ölçü tarçın karıştırılarak krem kıvamına getirilir. Bu krem uykudan önce sivilcelerin üzerine sürülür. Sabah da ılık su ile yıkanır. İki hafta süreyle her gün uygulanırsa sivilceleri kökünden çıkarır. Egzama, mantar ve diğer deri enfeksiyonlarında da eşit miktarda bal-tarçın karışımı uygulanır.



Soğuk algınlığı



Bir kaşık ılıtılmış bal ve 1/4 tatlı kaşığı toz tarçın günde üç defa yenir. Bu uygulama kronik öksürük, soğuk algınlığı ve sinüslerin temizlenmesi için geçerli.



Yorgunluk



Araştırmayı yapan uzmanlara göre, bir bardak suya 1/2 kaşık bal ve biraz toz tarçını koyup, her gün vücut direncinin düşmeye başladığı 15.00 sularında alırsanız, bir hafta içinde yorgunluğunuz sona erer.



Zayıflama



Bir bardak suya eşit miktarda bal ve tarçını koyup kaynatın. Her gün kalvaltıdan yarım saat önce aç karnınıza ve yatmadan önce için. Düzenli uygulayan insanlarda kilo verildiği görülmüştür.